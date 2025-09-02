Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Közélet Magyar Péter Orbán Viktor

Provokáció? – új arcok feltűnésére számíthatunk Kötcsén

mfor.hu

A Tisza Párt „egy nyugodt, nyitott rendezvényt” tart szeptember 7-én 11.00 órától a kötcsei Hősök terén „kordonok és TEK-esek nélkül, viszont sok jóérzésű, hazaszerető magyar emberrel” – írta Magyar Péter.

„A rendezvényen bemutatkoznak a TISZA új arcai is. Kiderül majd az is, hogy mi a különbség a Menczerek, a Deutschok, a Rogánok és a becsületes szakemberek között – teszi hozzá a Tisza Párt vezetője Facebook posztjában.

Emberséges ország

„Bemutatjuk azt is, hogy miként épít majd a TISZA-kormány egy működő és emberséges országot, ahol több mint kétmillió embernek csökken a személyi jövedelemadója, ahol radikálisan csökkentjük az áfát és bevezetjük az 5 milliárdos vagyonok felett a vagyonadót” – folytatja Magyar Péter.

Magyar ott fog rendezvényt tartani, ahol 2004 óta azért gyűlik össze minden évben a fideszes holdudvar, hogy meghallgassa Orbán Viktor iránymutatását. A kötcsei Hősök tere pár száz méterre van a fideszes rendezvény helyszínétől, a Dobozy-kúriától – teszi hozzá a Telex.

Orbán Viktor a 2024-es Kötcsei Találkozón
Orbán Viktor a 2024-es Kötcsei Találkozón
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orán Viktor provokációtól tart

„A hírek szerint Kötcsén provokációt terveznek a polgári piknik idejére. Kíváncsian várjuk” – idézi Orbán Viktor Harcosok Klubjának küldött üzenetét a Magyar Nemzet.

„Hallom, a vergődő hatalom már zavargásokat vízionál Kötcsére vasárnap. Mindenki önmagából indul ki…” – válaszolta Magyar Péter bejegyzésében.

