Provokáció? – új arcok feltűnésére számíthatunk Kötcsén

„A rendezvényen bemutatkoznak a TISZA új arcai is. Kiderül majd az is, hogy mi a különbség a Menczerek, a Deutschok, a Rogánok és a becsületes szakemberek között – teszi hozzá a Tisza Párt vezetője Facebook posztjában.

Emberséges ország

„Bemutatjuk azt is, hogy miként épít majd a TISZA-kormány egy működő és emberséges országot, ahol több mint kétmillió embernek csökken a személyi jövedelemadója, ahol radikálisan csökkentjük az áfát és bevezetjük az 5 milliárdos vagyonok felett a vagyonadót” – folytatja Magyar Péter.

Magyar ott fog rendezvényt tartani, ahol 2004 óta azért gyűlik össze minden évben a fideszes holdudvar, hogy meghallgassa Orbán Viktor iránymutatását. A kötcsei Hősök tere pár száz méterre van a fideszes rendezvény helyszínétől, a Dobozy-kúriától – teszi hozzá a Telex.

Orbán Viktor a 2024-es Kötcsei Találkozón

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orán Viktor provokációtól tart

„A hírek szerint Kötcsén provokációt terveznek a polgári piknik idejére. Kíváncsian várjuk” – idézi Orbán Viktor Harcosok Klubjának küldött üzenetét a Magyar Nemzet.

„Hallom, a vergődő hatalom már zavargásokat vízionál Kötcsére vasárnap. Mindenki önmagából indul ki…” – válaszolta Magyar Péter bejegyzésében.