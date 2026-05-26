Publicus: A magyarok kétharmada szerint Orbán Viktornak már nincs esélye

A magyar emberek csaknem kétharmada, 66 százaléka szerint a Fidesznek nincs esélye újra megerősödnie – derül ki a Publicus Intézet friss kutatásából, amelyet a Népszava megbízásából készítettek május 5. és 14. között. A kutatás szerint mindössze 27 százalék véli úgy, hogy a Fidesz még képes lehet összeszedni magát. Az egykori kormánypárt jelenlegi támogatói közül tízből nyolc hisz abban, hogy a pártja visszaszerezheti fölényét.

A korábbi miniszterelnök visszatérését azonban még kevesebben látják reálisnak.

76 százalék szerint Orbán Viktornak nem, vagy inkább nem sikerülhet a visszatérés, ebből 69 százalék látja úgy, hogy erre egyáltalán nincs esély.

Tízből kettőnél kevesebb ember gondolja úgy, hogy Orbán ismét felemelkedhet, és a megkérdezettek 44 százaléka szerint „jól teszi, háttérbe kell vonulnia”, 14 százalék pedig azzal értett egyet, hogy „jól teszi, mert így tudja újjászervezni a Fideszt”.

A Fidesz-szavazók majdnem fele szerint Orbán úgy tudja hatékonyan újjáépíteni a pártot, hogy most a háttérbe vonul, de tízből kettő fideszes helytelennek tartja a hátrébb lépést. A Tisza Párt szimpatizánsai szerint Orbánnak ideje háttérbe vonulnia, 44 százalékuk szerint azonban az Országgyűlésben lenne a helye.

A Publicus kutatása szerint a Fidesz támogatóinak több mint fele Szijjártó Péter korábbi külügyminisztert tartja alkalmasnak a Fidesz vezetésére a jövőben. Lázár János és Cser-Palkovics András is szóba jöhetett, de őket csak 7-7 százalék támogatná a fideszesek közül, de 15 százalék inkább a „valaki más” opciót választotta.