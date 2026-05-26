2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közélet Fidesz Orbán Viktor

Publicus: A magyarok kétharmada szerint Orbán Viktornak már nincs esélye

mfor.hu

A Fidesz támogatóinak több mint fele Szijjártó Péter korábbi külügyminisztert tartja alkalmasnak a Fidesz vezetésére a jövőben.

A magyar emberek csaknem kétharmada, 66 százaléka szerint a Fidesznek nincs esélye újra megerősödnie – derül ki a Publicus Intézet friss kutatásából, amelyet a Népszava megbízásából készítettek május 5. és 14. között. A kutatás szerint mindössze 27 százalék véli úgy, hogy a Fidesz még képes lehet összeszedni magát. Az egykori kormánypárt jelenlegi támogatói közül tízből nyolc hisz abban, hogy a pártja visszaszerezheti fölényét.

A korábbi miniszterelnök visszatérését azonban még kevesebben látják reálisnak.

76 százalék szerint Orbán Viktornak nem, vagy inkább nem sikerülhet a visszatérés, ebből 69 százalék látja úgy, hogy erre egyáltalán nincs esély.

Tízből kettőnél kevesebb ember gondolja úgy, hogy Orbán ismét felemelkedhet, és a megkérdezettek 44 százaléka szerint „jól teszi, háttérbe kell vonulnia”, 14 százalék pedig azzal értett egyet, hogy „jól teszi, mert így tudja újjászervezni a Fideszt”.

A Fidesz-szavazók majdnem fele szerint Orbán úgy tudja hatékonyan újjáépíteni a pártot, hogy most a háttérbe vonul, de tízből kettő fideszes helytelennek tartja a hátrébb lépést. A Tisza Párt szimpatizánsai szerint Orbánnak ideje háttérbe vonulnia, 44 százalékuk szerint azonban az Országgyűlésben lenne a helye.

A Publicus kutatása szerint a Fidesz támogatóinak több mint fele Szijjártó Péter korábbi külügyminisztert tartja alkalmasnak a Fidesz vezetésére a jövőben. Lázár János és Cser-Palkovics András is szóba jöhetett, de őket csak 7-7 százalék támogatná a fideszesek közül, de 15 százalék inkább a „valaki más” opciót választotta.

Tízből hat ember úgy látja, hogy a korrupció volt a Fidesz-kormányok legnagyobb hibája, ami a vereséghez is vezetett.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Tavaszi szél producere lett Magyar Péter kabinetfőnöke

Sümeghy Claudia veszi át Velkey György feladatát.

Kemény szópárbaj lehet ma a parlamentben

Kemény szópárbaj lehet ma a parlamentben

A képviselők egy órán át interpellálhatják a kormány tagjait.

Magyar Péter fontos bejelentéseket tett a kormány munkájáról

Magyar Péter fontos bejelentéseket tett a kormány munkájáról

Egy-két héten belül benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot.

Külföldi munkaerő: tényleg kell a szigorítás?

Külföldi munkaerő: tényleg kell a szigorítás?

Az utolsó pillanatokban, május 27-én dönthet arról a Tisza-kormány, hogy június 1-től milyen szabályok vonatkozzanak a harmadik országbeli munkavállalókra. Előzetesen úgy nyilatkozott a Magyar Péter vezette kabinet, hogy teljes tiltás lép életbe. Ez viszont rengeteg kérdést vet fel a remélt gazdasági növekedés, és a Magyarországra települt cégek fejlesztései terén. Az Mfor által megkérdezett munkaerőközvetítő kereskedelmi igazgatója európai megoldásban reménykedik, mert nem látná szívesen, ha a „fürdővízzel együtt kiöntenék a gyereket.” 

Hat év után lemondott Lázár János a teniszszövetség éléről

Hat év után lemondott Lázár János a teniszszövetség éléről

A tagszervezetek már vasárnap este, a nyilvánosság hétfőn tudhatta meg, hogy a fideszes politikusnak ezek az utolsó napjai a teniszszövetség elnökeként. Május 29-én jöhet a váltás.

Európában példátlan lépésre készülnek Magyar Péterék?

Európában példátlan lépésre készülnek Magyar Péterék?

Nem jellemzők a miniszterelnökiciklus-korlátok.

Miért felelnek a ma kinevezett államtitkárok? Megszólalt két miniszter

További részletek az államtitkárokról.

Államtitkárok egész hegyét nevezték ki – itt a lista!

Államtitkárok egész hegyét nevezték ki – itt a lista!

Összesen 55 nevet tettek közzé.

Lett három új államtitkára a kormánynak

Lannert Judit és Vitézy Dávid osztoznak rajtuk.

Orbán Anita elárulta a Tisza választási győzelmének titkát

Orbán Anita elárulta a Tisza választási győzelmének titkát

Nem csoda történt az új külügyminiszter szerint.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG