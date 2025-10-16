Publicus: a Tisza vezet 6 hónappal a választás előtt

Jelen állás szerint a teljes népesség 32, a biztos szavazók 35, a biztosan szavazó pártválasztók 45 százaléka szavazna a Tisza Pártra, míg a Fidesz az említett csoportokban 27, 31, illetve 38 százalékot tudhat magáénak – mutatta ki a Publicus Intézet. A különbség tehát 5, 4 és 7 százalékpont a Tisza javára. Ezzel együtt a szeptemberi felméréshez képest a Fidesz valamelyest – 1-2 százalékkal – mindhárom kategóriában erősödni tudott. A bizonytalanok aránya 29 százalék.

Az ezerfős mintán végzett kutatás a Népszava megbízásából készült október 6-a és 13-a között. A felmérés az életkort, nemet, iskolázottságot, településtípust és régiót nézve reprezentatív a magyarországi felnőtt népességre. A mintavételi hiba +/- 3,1 százalékpont.

A Publicus adatai alapján elsősorban még két párt, a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk pályázik eséllyel arra, hogy bekerüljön az Országgyűlésbe. A DK az összes megkérdezett, a biztos szavazók és a biztosan szavazó pártválasztók körében eléri vagy átlépi az ötszázalékos küszöböt (5, 6 és 7 százalék), a Mi Hazánk viszont csak az utóbbi két esetben (5-5 százalék), míg a teljes népességben 4 százalékon áll.