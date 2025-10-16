Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Fidesz Tisza Párt Választás 2026

Publicus: a Tisza vezet 6 hónappal a választás előtt

mfor.hu

A bizonytalanok aránya 29 százalék.

Jelen állás szerint a teljes népesség 32, a biztos szavazók 35, a biztosan szavazó pártválasztók 45 százaléka szavazna a Tisza Pártra, míg a Fidesz az említett csoportokban 27, 31, illetve 38 százalékot tudhat magáénak – mutatta ki a Publicus Intézet. A különbség tehát 5, 4 és 7 százalékpont a Tisza javára. Ezzel együtt a szeptemberi felméréshez képest a Fidesz valamelyest – 1-2 százalékkal – mindhárom kategóriában erősödni tudott. A bizonytalanok aránya 29 százalék.

Az ezerfős mintán végzett kutatás a Népszava megbízásából készült október 6-a és 13-a között. A felmérés az életkort, nemet, iskolázottságot, településtípust és régiót nézve reprezentatív a magyarországi felnőtt népességre. A mintavételi hiba +/- 3,1 százalékpont.

A Publicus adatai alapján elsősorban még két párt, a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk pályázik eséllyel arra, hogy bekerüljön az Országgyűlésbe. A DK az összes megkérdezett, a biztos szavazók és a biztosan szavazó pártválasztók körében eléri vagy átlépi az ötszázalékos küszöböt (5, 6 és 7 százalék), a Mi Hazánk viszont csak az utóbbi két esetben (5-5 százalék), míg a teljes népességben 4 százalékon áll.

