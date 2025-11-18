1p
Közélet Állami támogatás Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Pulykapénzt ad Szalay-Bobrovniczky Kristóf

mfor.hu

Legfeljebb 120 ezer forintot kapnak SZÉP Kártyára a honvédelmi alkalmazottak. 

Megjelent az éjszakai Magyar Közlönyben az a rendelet, amely szerint a hivatásos és szerződéses állományú katonák, a honvédelmi alkalmazottak, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott munkavállalók, valamint a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozók december 16-ig egyszeri alkalommal legfeljebb nettó 120 ezer forint összegű SZÉP Kártya juttatásban részesülnek. 

A Szalay-Bobrovniczky Kristóf által aláírt rendelet szerint azok a dolgozók kapják meg a honvédelmi tárcától a pulykapénzt, akik 2025. augusztus 1-jén jogviszonyban álló honvédelmi alkalmazottak és a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott munkavállalók voltak (a Honvédelmi Minisztériumban foglalkoztatott munkavállalók kivételével). 

További jó hír az érintettek számára, hogy decemberben a SZÉP Kártyán lévő pénzt hideg élelmiszerek vásárlására is el lehet költeni. 

 

