Rácz András nagyon nem szeretne Szentkirályi Alexandra lenni

Végül leszögezte: „egyetértek a videóval, valóban nem szeretnék így járni. Megkötözött fogolynak lenni is jobb, mint Szentkirályi Alexandrának.” – írta a 24.hu.

Rácz András is reagált arra a videóra, amelyben a Fidesz fővárosi frakcióvezetője egy összekötözött, csomagtartóba dugott beosztottjával a háttérben riogat vele, hogy Ukrajna uniós csatlakozása szerv-, fegyver-, drog- és emberkereskedők érkezésével járna. Magyar Péter szerint egyébként Szentkirályi Alexandrának a videó miatt távoznia kell a közéletből – írta a 24.hu.

