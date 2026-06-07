Radnai Márk nem felel többé a TISZA Szigetekért – itt a magyarázat

A párt elnökségével abban állapodtunk meg, hogy a TISZA Szigetek közösségének szervezését és a széles körű társadalmi egyeztetések rendszerét külön kell választanunk – írja a politikus a Facebookon. Ezt azzal magyarázza, hogy a párt azt ígérte, olyan országot épít, ahol minden állampolgár véleménye számít, függetlenül attól, hogy tagja-e bármilyen politikai közösségnek.

Kormánybiztosként jelenleg egy olyan részvételi rendszeren dolgozom, amelynek az lesz a feladata, hogy minden magyar ember számára biztosítsa a beleszólás lehetőségét a közös ügyeinkbe. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy ez a rendszer mindenki számára nyitott, átlátható és pártatlan legyen.

Ezért arra jutottak, hogy nem lenne helyes, ha a TISZA Szigetek közössége és ez a társadalmi egyeztetési rendszer ugyanahhoz a vezetőhöz tartozna.