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Közélet Radnai Márk Tisza Párt

Radnai Márk nem felel többé a TISZA Szigetekért – itt a magyarázat

mfor.hu

A TISZA Szigetek szervezését és a társadalmi egyeztetéseket külön kell választani. 

A párt elnökségével abban állapodtunk meg, hogy a TISZA Szigetek közösségének szervezését és a széles körű társadalmi egyeztetések rendszerét külön kell választanunk – írja a politikus a Facebookon. Ezt azzal magyarázza, hogy a párt azt ígérte, olyan országot épít, ahol minden állampolgár véleménye számít, függetlenül attól, hogy tagja-e bármilyen politikai közösségnek.

Kormánybiztosként jelenleg egy olyan részvételi rendszeren dolgozom, amelynek az lesz a feladata, hogy minden magyar ember számára biztosítsa a beleszólás lehetőségét a közös ügyeinkbe. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy ez a rendszer mindenki számára nyitott, átlátható és pártatlan legyen.

Ezért arra jutottak, hogy nem lenne helyes, ha a TISZA Szigetek közössége és ez a társadalmi egyeztetési rendszer ugyanahhoz a vezetőhöz tartozna.

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