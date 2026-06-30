Radnai Márk sistergős üzenettel tette teljesen egyértelművé a tényállást saját ügyében

Radnai Márk, a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, aki a Tosza Párt alelnöke is közösségi oldalán közölt fontos nyilatkozatot.
Valakiknek nagyon fontos, hogy összemossák a nevem a maffiával – kezdte a politikus, utalva arra, hogy hétfőn napvilágot látott egy cikk, amely azt próbálja sugallni, hogy édesapján vagy rajta keresztül háttéralkukat lehet kötni.
Tudatta:
vannak „akik az én nevemre hivatkozva tárgyalnak a NER szereplőivel, befolyást vagy személyes előnyt próbálnak szerezni.”
Sistergős üzenet
Az előző politikai vezetéshez tartozó körnek jelezve leszögezte?
nem tárgyalok a NER tagjaival, ahogy korábban sem tettem soha. Senkinek nem adtam felhatalmazást arra, hogy a nevemben, a közösségünk nevében vagy rám hivatkozva bárkivel egyeztessen. Ha valaki azt állítja, hogy engem képvisel, vagy arra hivatkozik, hogy velem egyeztetett, az egyszerűen nem mond igazat.