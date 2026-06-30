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Radnai Márk sistergős üzenettel tette teljesen egyértelművé a tényállást saját ügyében

mfor.hu

Nincs egyezkedés – közölte a Tisza Párt egyik első embere.

Radnai Márk, a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, aki a Tosza Párt alelnöke is közösségi oldalán közölt fontos nyilatkozatot.  

Valakiknek nagyon fontos, hogy összemossák a nevem a maffiával – kezdte a politikus, utalva arra, hogy hétfőn napvilágot látott egy cikk, amely azt próbálja sugallni, hogy édesapján vagy rajta keresztül háttéralkukat lehet kötni.

Tudatta:

vannak „akik az én nevemre hivatkozva tárgyalnak a NER szereplőivel, befolyást vagy személyes előnyt próbálnak szerezni.”

Sistergős üzenet

Az előző politikai vezetéshez tartozó körnek jelezve leszögezte?

nem tárgyalok a NER tagjaival, ahogy korábban sem tettem soha. Senkinek nem adtam felhatalmazást arra, hogy a nevemben, a közösségünk nevében vagy rám hivatkozva bárkivel egyeztessen. Ha valaki azt állítja, hogy engem képvisel, vagy arra hivatkozik, hogy velem egyeztetett, az egyszerűen nem mond igazat.

Radnai Márk teljes bejegyzése itt látható.

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