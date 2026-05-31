Ráharaptak Magyar Péterék tervére olvasóink – A hét ábrája

Kollár Dóra
Jelentős a miniszterelnökiciklus-limit támogatottsága.

Ahogy azzal részletesen is foglalkoztunk korábbi cikkünkben, a Tisza-frakció két tagja hivatalosan is benyújtotta a kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményező alaptörvény-módosító javaslatot. Melléthei-Barna Márton és Hantosi István indítványa nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be a közjogi funkcióját.

Amennyiben az intézkedés valóban átmegy (márpedig ez a Tisza által az Országgyűlésben tartott kényelmes kétharmad fényében gyakorlatilag tényként kijelenthető), Magyarország egy nemzetközi viszonylatban is rendkívül szűk körhöz csatlakozhat, hasonló korlátozás mindössze csak Kubában, Laoszban és Thailföldön létezik. Olvasóinkat szavazásunkban ezért a miniszterelnöki cikluskorlát helyességéről kérdeztük – ez a hét ábrája:

Mint az az eredményeken is látszik, a nagyjából ezer válaszadó döntő többsége egyetért a Magyar Péter által már a kampány során megígért miniszterelnökiciklus-limit bevezetésével, míg olvasóink 4,7 százaléka kifejezetten szigorúan áll a kérdéshez, és mindössze egyszer engedné egy embernek, hogy miniszterelnök legyen. A válaszadók 17,7 százaléka viszont elutasítóan áll a kérdéshez, szerintük nincsen szükség hasonló korlátozás megszabására.

Ez csak a kezdet?

Az, hogy a miniszterelnökiciklus-limitek szemmel láthatóan alapvetően támogatást élvez, fontos tényező lehet, hiszen könnyen lehet, hogy hasonló korlátozások is előkerülhetnek majd a következő hónapokban, illetve években – erre a jelenlegi kormányfő is utalt a parlamentben.

A miniszterelnöki tisztségen túl más választott tisztségek esetén is megvizsgálják a cikluskorlátozás lehetőségét – mondta napirend előtt az Országgyűlésben, ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk. Magyar Péter kifejtette, a hatalom, legyen az helyi, vagy országos, ne tarthasson örökké; a korlátlanul gyakorolt hatalom idővel minden demokratikus rendszerben elveszíti önmérsékletét, egy ponton már nem marad különbség az állam, a párt és az adott vezető személyes hatalmi érdeke között. A kormányfő ezen megszólalása arra utal, hogy például akár képviselők, vagy éppen polgármesterek körében is előkerülhet egy hasonló limit bevezetése.

Rosszul sáfárkodott a DK a hozzá befolyt összegekkel

Hiába tett szert a legnagyobb bevételre a Fidesz és a Tisza melletti pártok közül, a Demokratikus Koalíció lett a választások legnagyobb vesztese.

Magyar Péter újabb részleteket árult el a nagy brüsszeli megállapodásról

Még az utolsó órákban is kétmilliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege – posztolta ki szombat reggel a Facebook-oldalára a kormányfő.

Nemzetbiztonsági ellenőrzést kap Varga Judit párjának munkahelye

A friss kormányrendelet szerint a Windisch László által elnökölt Állami Számvevőszék munkaköreit veszik górcső alá.

Magyar Péter válaszolt Orbán Viktornak

A volt kormányfő azt kérdezte utódjától, mi volt az ára annak, hogy az Európai Unió hozzáférhetővé tett a jogállamisági aggályok miatt zárolt összegből 16,4 milliárd eurót.

Az új idők szele Varga Mihály csapatát is megcsapta?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy Matolcsy György távozása és a volt pénzügyminiszter érkezése, azaz tavaly március óta először fordult elő, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagjai nem egyhangúan szavaztak a jegybanki alapkamatról. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Visszaszúrt az MCC Magyar Péternek

Alapítványként folytatják tovább.  

Újabb tőrdöfés a Fidesznek: megszüntetik az MCC-t

Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (kekva), amelyek nem egyetemfenntartók – jelentette be a miniszterelnök pénteken Brüsszelben sajtótájékoztatón, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.

Közeleg a határidő: Sulyok Tamás továbbra sem mond le

A Sándor-palota egy hosszú közleményben fejtegeti azt, hogy Sulyok Tamás továbbra is együtt működik a kormánnyal, de továbbra sem mond le.

Előállították a kegyelmi ügy egyik főszereplőjét

A rendőrség előállította K. Endrét, akinek elnöki kegyelme kirobbantotta a Novák Katalin és Varga Judit lemondásához vezető kegyelmi ügyet.

Tovább fogyunk, de kevésbé erőteljes ütemben

Az előzetes adatok szerint idén áprilisában 5410 gyermek született, és 9946 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3, a halálozásoké 0,2 százalékkal nőtt, míg a házasságkötéseké 14 százalékkal csökkent.

