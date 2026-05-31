Ráharaptak Magyar Péterék tervére olvasóink – A hét ábrája

Ahogy azzal részletesen is foglalkoztunk korábbi cikkünkben, a Tisza-frakció két tagja hivatalosan is benyújtotta a kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményező alaptörvény-módosító javaslatot. Melléthei-Barna Márton és Hantosi István indítványa nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be a közjogi funkcióját.

Amennyiben az intézkedés valóban átmegy (márpedig ez a Tisza által az Országgyűlésben tartott kényelmes kétharmad fényében gyakorlatilag tényként kijelenthető), Magyarország egy nemzetközi viszonylatban is rendkívül szűk körhöz csatlakozhat, hasonló korlátozás mindössze csak Kubában, Laoszban és Thailföldön létezik. Olvasóinkat szavazásunkban ezért a miniszterelnöki cikluskorlát helyességéről kérdeztük – ez a hét ábrája:

Mint az az eredményeken is látszik, a nagyjából ezer válaszadó döntő többsége egyetért a Magyar Péter által már a kampány során megígért miniszterelnökiciklus-limit bevezetésével, míg olvasóink 4,7 százaléka kifejezetten szigorúan áll a kérdéshez, és mindössze egyszer engedné egy embernek, hogy miniszterelnök legyen. A válaszadók 17,7 százaléka viszont elutasítóan áll a kérdéshez, szerintük nincsen szükség hasonló korlátozás megszabására.

Ez csak a kezdet?

Az, hogy a miniszterelnökiciklus-limitek szemmel láthatóan alapvetően támogatást élvez, fontos tényező lehet, hiszen könnyen lehet, hogy hasonló korlátozások is előkerülhetnek majd a következő hónapokban, illetve években – erre a jelenlegi kormányfő is utalt a parlamentben.

A miniszterelnöki tisztségen túl más választott tisztségek esetén is megvizsgálják a cikluskorlátozás lehetőségét – mondta napirend előtt az Országgyűlésben, ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk. Magyar Péter kifejtette, a hatalom, legyen az helyi, vagy országos, ne tarthasson örökké; a korlátlanul gyakorolt hatalom idővel minden demokratikus rendszerben elveszíti önmérsékletét, egy ponton már nem marad különbség az állam, a párt és az adott vezető személyes hatalmi érdeke között. A kormányfő ezen megszólalása arra utal, hogy például akár képviselők, vagy éppen polgármesterek körében is előkerülhet egy hasonló limit bevezetése.