Rahimkulovéktól vette hegyvidéki luxusvilláját a Kásler-féle onkológiai alapítvány

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A 2019-ben létrehozott Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány felügyeletét a kormányban Kásler Miklóstól 2022-ben Pintér Sándor vette át, Kásler jelenleg a kuratórium elnöke. Az ÁSZ 2025 májusában publikált jelentésében több szabálytalanságot is megállapított az alapítvány pénzügyeivel kapcsolatban, ugyanakkor szerintük bűncselekmény gyanúja nem merült fel, ezért nem tettek büntetőfeljelentést. Hadházy Ákos ezt másképp látta, és kérdéseket intézett az ügyészséghez a témában, amit Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész feljelentésként értékelt, amit a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának kell elbírálnia.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!