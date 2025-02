Rákosrendező helyett ezt kéne megoldani – veszélyes terület Budapest szívében

A terület rehabilitációja nem mai ügy, a rendszerváltás óta téma. A tulajdonos a Főgáz volt, majd a Fővárosi Önkormányzaté, 2008-ban pedig a Graphisoft Parké lett. A tervek szerint másfélszeresére bővítenék a már meglévő területüket, csakhogy előbb kármentesíteni kellene. A kármentesítésért a Fővárosi Gázművek utódja, az állami MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. felel.

A portál emlékeztetett, a főváros az 50-es évekig, a külső kerületek hozzácsatolásáig jóval kisebb volt, viszont ezzel az addig a város szélén fekvő ipari területek a belső részre kerültek, eredeti rendeltetésüket is elveszítették. Mint írták, jelenleg Budapest legnagyobb és legmélyebben szennyezett területei között van ilyen az egykori Óbudai Gázgyár, a Budapesti Vegyiművek Illatos úti telephelye vagy maga az egykori rákosrendezői teherpályaudvar.

A rákosrendezői beruházás körüli balhék miatt előtérbe kerültek más, rendezendő területek Budapesten is. A 444 cikke szerint a napokban egy városházi fórumon hangzott el, hogy az Óbudai Gázgyár területének szennyezése sokkal nagyobb problémát jelent a rákosrendezőinél, megoldása a több évtizedes mulasztásban lévő állam feladata lenne.

