Rámegy a Tisza a szennyező gyárakra

Új, független környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza Párt – jelentette be az élő környezetért felelős miniszter-jelölt csütörtökön a Facebook-oldalán.

Gajdos László azt írta: nagy erőkkel dolgoznak az új Élő Környezet Minisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új, független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely „nem politikai utasításokat hajt majd végre”, hanem szigorúan szakmai alapon, folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat.

Hozzátette: az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civilszervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. „A célunk egyértelmű: sérthetetlen védelmi rendszert építünk környezetünk és jövőnk érdekében. A Tisza-kormány munkájának középpontjában a magyar emberek egészsége és biztonsága áll” – fogalmazott Gajdos László.

(MTI)