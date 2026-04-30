1p
Közélet Környezetvédelem

Rámegy a Tisza a szennyező gyárakra

mfor.hu

Új hatóságot jelentettek be.

Új, független környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza Párt – jelentette be az élő környezetért felelős miniszter-jelölt csütörtökön a Facebook-oldalán.

Gajdos László azt írta: nagy erőkkel dolgoznak az új Élő Környezet Minisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új, független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely „nem politikai utasításokat hajt majd végre”, hanem szigorúan szakmai alapon, folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat.

Hozzátette: az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civilszervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. „A célunk egyértelmű: sérthetetlen védelmi rendszert építünk környezetünk és jövőnk érdekében. A Tisza-kormány munkájának középpontjában a magyar emberek egészsége és biztonsága áll” – fogalmazott Gajdos László.

(MTI) 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Opus-elnök: A kormányváltásnak nincs hatása a cégre

Vida József, az Opus Global Nyrt. elnöke a választások utáni első nagy interjújában a tőzsdei árfolyamesésről, Mészáros Lőrinccel való barátságáról, Magyar Péterhez fűződő viszonyáról és a „luxizáshoz” való hozzáállásáról beszélt a Telexnek. Szerinte a piaci zuhanás mögött érzelmek, nem pedig gazdasági realitások állnak.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG