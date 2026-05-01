Rátaláltak egy budai ház aljában Somlai Bálint luxuskocsijaira

Íme a találatok:

egy 2022-es halványszürke Porsche,

egy idén beszerzett fekete Range Rover,

egy 2025-ös szürke Porsche Macan, valamint egy

2024-es fekete Mini Cooper.

A II. kerületi Kapás utcai társasház aljában ezek parkolnak egymás mellett – derítette ki az Átlátszó. A portál szerint az autók összértéke nagyjából 200 millió forint, ami persze Budán nem annyira meglepő.

Somlai Bálint lakhelye

Az autók igazi érdekessége az, hogy a parkolóhelyek a Raw Development Kft.-hez tartoznak, a cég tulajdonosa Somlai Bálint, Matolcsy Ádám barátja. Somlai és cége pedig azoknak a közpénzes megbízásoknak köszönhetően gazdagodott meg, amelyeket a Magyar Nemzeti Banktól (MNB) kapott Ádám apja, Matolcsy György elnöksége idején.

„Az elegáns társasház ideális távolságra van a Nagykörút és a Csalogány utca nyüzsgésétől, és néhány perces sétával elérhető a Duna-part, a Millenáris Park, a Budai Várnegyed vagy éppen a Margit-sziget.”

Ezt írja a Kapás 21 társasházról az ingatlant felépítő Cordia. Somlai Bálint az Átlátsztó cikke alapján maga is itt él vagy élt.