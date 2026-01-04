Razzia indul egy magyar vármegyében – itt van, mit vizsgál a NAV

Megjelentek az első ellenőrzési dátumok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján, hétfőn munkához látnak a revizorok. Mint írták, a NAV baranyai munkatársai január 5. és 11. között kedden Pécsett, a Diana téri, szerdán pedig Mohácson a Jókai Mór utcai piaci árusokat és vendéglátóhelyeket ellenőrzik.

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.