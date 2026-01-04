1p
Razzia indul egy magyar vármegyében – itt van, mit vizsgál a NAV

A NAV adótraffipaxjában kutakodtunk.

Megjelentek az első ellenőrzési dátumok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján, hétfőn munkához látnak a revizorok. Mint írták, a NAV baranyai munkatársai január 5. és 11. között kedden Pécsett, a Diana téri, szerdán pedig Mohácson a Jókai Mór utcai piaci árusokat és vendéglátóhelyeket ellenőrzik.

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

Jön a szombati munkanap – de mikor lesz még ilyen 2026-ban?

Nem sokszor lesz átcsoportosított munkavégzés.

Nemet mondott a polgármester: eltűntek a háborús plakátok egy vidéki városban

Nincs keresnivalója a plakátoknak – üzente meg.

Meghalt egy meghatározó expolgármester

Életének 79. évében elhunyt Krenner Antalné Nederman Mária, Vértesszőlős község első szabadon választott polgármestere, az ófalu díszpolgára és a helyi általános iskola egykori igazgatója. 

Bajnai Gordon: súlyos politikai válságok jöhetnek

A mesterséges intelligencia okozta technológiai átmenet megugró munkanélküliséget és elvesztegetett életeket hozhat – mondta Bajnai Gordon. Úgy látja, a világ vezető hatalma az lesz, amelyik a technológiát uralja.

Mégis beszélt újévkor Sulyok Tamás, ezek voltak a fő üzenetei

Az új évben uralkodjék közöttünk a megértés és a szeretet, találjunk rá mindannyian az összetartozás örömére – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök szerda éjfél után, a közmédiában.

Óriásit változik az életünk januárban – ezekre az újdonságokra készüljön fel!

Rengeteg újdonságot hozott a 2026-os év.

Közel 160 millió forint magyar állami pénzt kapott egy ismeretlen szlovák szervezet

Ebben az évben is átnézte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által Szlovákiában kiosztott támogatásokat a Napunk. A lap egy fél éve alapított szervezetet is talált, amelyhez dől a magyar állami pénz.

Karácsony Gergely: Budapest minden banki tartozását rendezte

A főpolgármester arról beszélt szilveszteri videójában, hogy át kellett tolniuk számlákat a jövő évre, de reméli, hogy a Mol így is megtankolja a BKK-buszokat.

Orbán Viktor húz egy váratlant az év utolsó napján

Délután 1 órától Orbán Viktor Facebook-oldalán fog interjút adni. Hogy kinek, milyen hosszan, és miről, arra még várni kell.

Pogátsa Zoltántól NAT-ig: ezek voltak 2025 legnézettebb podcastjai

Gazdaság, belpolitika, Trump: idén is változatos témákban kérdeztünk szakértőket, elemzőket. Itt van a Klasszis Podcast 2025-ös termésének 5 legnézettebb adása.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

