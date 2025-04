Razziázik a hatóság: erre vadásznak a boltokban és a vendéglátóhelyeken

A gyermekek védelme kiemelten fontos állami feladat, ezért a hatóságok minden eszközzel fellépnek a fiatalkorúak sérelmére elkövetett jogsértések ellen – indokolták az átfogó akciót, amelynek keretében az NKFH szakmai irányítása alá tartozó kormányhivatalok az üzletekben és az online kereskedelemben, vendéglátóipari egységekben, kulturális rendezvényeken, fesztiválokon ellenőrzik az alkoholos italok kiszolgálási tilalmát, továbbá nézik azt is, hogy a kereskedők kérik-e a vevőktől az életkor igazolását. Az SZTFH ezzel egy időben a dohánytermékek forgalmazóinál vizsgálja a kiszolgálási tilalmát az alkoholtermékre is kiterjedően.

