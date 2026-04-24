Reagált a Duna Aszfalt Szijjártó Péter luxushajózására

Benkő Szilárdnál vendégeskedett Szijjártó Péter a Lady Mrd luxusjachton – erősítette meg a Telexnek a Duna Aszfalt. A nagyvállalat és a luxushajó egyaránt Szíjj László tulajdonában van, a Duna Aszfalt azonban nem árulta el, milyen alkalomból tartózkodott a jachton Benkő Szilárd, és fizetett-e neki Szijjártó a lehetőségért.

A leköszönő külügyminisztert még 2020 augusztusában fotózta le az Átlátszó a Lady Mrd luxusjachton. Később a 444 újabb fotókat közölt, ezeken már barátja, Benkő Szilárd is látható.

Szijjártó a Telexnek adott interjújában azt mondta, legjobb barátja, Benkő Szilárd a családjával ment nyaralni a hajóra, és meghívta őt és a családját. „Úgy voltam vele, hogy Covid van, bonyolult lenne másképp megszervezni, nincs sok időnk, menjünk el. Így döntöttem, és elmentem velük” – mondta.

A Duna Aszfalt azt is elmondta a lapnak, hogy a hajót üzemeltető cég működése megfelel a szabályoknak.