Reagált a KSH: visszautasítják a szándékos manipuláció vádját

A KSH volt elnökhelyettese szerint Magyarország szegénységi adatait akár manipulálhatták is.

Ezen hazai és nemzetközi sztenderdek mentén végzi el az EU-SILC felmérést is, amelynek eredményeit az Eurostat minden évben validálja és ezt követően a saját adatbázisában publikálja. Ugyanakkor a KSH jelenleg az EU más tagállamaihoz hasonlóan a népszámlálási adatok alapján – 5 évre visszamenő – revíziót hajt végre.

A KSH évek óta olyan szegénységi adatokat közöl, amelyek felvetik a szakmai tévedés vagy a manipuláció lehetőségét – írta a Válasz Online szakértőket is megszólaltatva. A cikkre reagálva az állami hivatal a következő reakciót közölte közleményében:

A Válasz Online szakértők megszólaltatásával közölt egy cikket arról, hogy a szegénységi adatokat jó ideje manipulálhatták vagy meghamisíthatták – erre reagált most a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

