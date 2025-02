Reagált a Kúria elnöke a bírók tervezett tüntetésére

Még sosem volt rá példa, hogy tüntessenek a bírók Magyarországon, most erre is sor kerül.

Ez nagyon nagy veszély. A bíróknak a tárgyalóteremben a helyük. Mert ha valaki tegnap azt olvasta, hogy ki kinek mit üzent, mit szólt be, mások hogyan értelmezik, milyen kommenteket írtak, majd bejön a tárgyalóterembe, a bíró hogyan tudja megőrizni előtte az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat

Varga Zs. András a készülő megmozdulással kapcsolatban az interjúban a konkrét kérdésre válaszul úgy fogalmazott: nem az ő feladata civil szervezetek terveinek előzetes minősítése. A beszélgetésben korábban azonban elmondta azt is, hogy nem tartja szerencsésnek, hogy az igazgatási kérdések a nyilvánosság elé kerüljenek, mert akkor „mindenki azon csámcsog, hogy jé, a bírók is pont úgy veszekednek, mint mi”.

