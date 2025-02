Reagált Magyar Péter is : Orbán Viktor egy megfáradt, pityókás TSZ-elnök

„Kínos, szomorú és hiányos évértékelőt tartott Orbán Viktor. A miniszterelnök úgy viselkedett, mint egy megfáradt, pityókás TSZ elnök, aki először erőltetetten poénkodva, majd fenyegetőzve tart termelési beszámolót egy kocsmában” – kezdi Facebook-posztját Magyar Péter, aki szerint szinte semmiről nem beszélt, ami a magyar emberek életét érinti





Nem szólt az általuk szisztematikusan szétvert állami egészségügyről, az ápolóhiányról, az egyre hosszabb várólistákról, az egészségügyi fejlesztések leállításáról és a vidéki kórházak leépítéséről.

Kerülte a beszédet a családja ipari méretű korrupciója miatt hiányzó sok ezermilliárd forint uniós forrásról.

Kínosan kerülte a családja szerepét a pedofil bűnöző segítőjének adott elnöki kegyelemben és persze egy szót sem szólt az összeomló gyermekvédelemről és szociális szféráról.

Nem beszélt a vasúti szárnyvonalak és a postahivatalok százainak bezárásáról. A lezüllesztett oktatásról, az óriási tanárhiányról és az önkormányzatok kifosztásáról sem.

A miniszterelnök semmilyen érdemi megoldást nem kínált az általa okozott megélhetési válságra és az általa okozott Orbán-infláció megfékezésére.



Magyar szerint egy dolog derült ki a beszédből, hogy Orbán Viktor retteg és hogy ők is tudják, hogy a Fidesz elvesztette a magyar emberek támogatását és hogy a Tisza jelentősen vezet minden felmérésben.



Orbán Viktor most a Tisza javaslatainak elfogadásával próbál megkapaszkodni az általuk megolajozott csúszdán. Olyan magasan áll a pánikmérő a Karmelita Palotában, hogy a Tisza már ellenzékből is el tudta érni, hogy sok év ígérgetés után végre megkapják a 2 és 3 gyerekes édesanyák az adómentességet. Orbán csak a nyugdíjasoknak ígér a zöldségeknél és a gyümölcsöknél áfa-visszatérítést, míg a Tisza minden magyar ember számára segítséget fog nyújtani az egészséges élelmiszerek árának csökkentésével. A Tisza nem áfa-bevallást kínál a sok százezer elszegényedő nyugdíjasnak, hanem valódi segítséget, nyugdíjemelést és kiegészítő nyugdíjat a létminimum alatt élő idős honfitársainknak.



Orbán a jó fideszes hagyományt folytatva megpróbálja összeugrasztani a magyarokat egymással és egyértelművé tette, hogy számukra az egy gyerekes és az egy szülős családok semmit nem jelentenek.



Nem adott választ a miniszterelnök arra sem, hogy miként kívánja talpra állítani az általuk tönkretett magyar ipart és mezőgazdaságot, ahogy nem beszélt a fiatalok lakhatási válságának a kezeléséről sem.



Orbán 2022-es egyéves osztogatásának az árát már megfizettük. A magyarok azóta megtanulták, hogy a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerét már csak a hatalma megtartása, Orbánt pedig a saját Dinasztiájának a fenntartása érdekli, ezért választási évben ad valamit, amit utána kétszer vissza is vesz.



Magyar Péter szerint a Tisza olyan kiszámítható kormányzásra készül, amely hosszútávú és fenntartható megoldást kínál a magyar emberek problémáira. Egy hazáját szerető kormánynak nem négyévente egyszer, hanem mindig fontosak az állampolgárai. Eért kérdeznek meg népszavazáson minden magyart legfontosabb közös ügyekről és írnak a jóérzésű magyarok millióival egy valódi társadalmi szerződést.

Azt is írja: Meglepő, de egyben találó volt, hogy a fenyegetések között Orbán Viktor magát egy zúgó éji bogárhoz hasonlította, amely legkésőbb 2026-ban nekimegy a falnak, nagyot koppan aztán, majd elhallgat.



Hosszú agónia után az országot eladósító és tönkretevő Kádár-rendszer is hirtelen omlott össze és került a történelem szemétdombjára. Ez fog történi legkésőbb egy év múlva a dicstelen Orbán-Gyurcsány rendszerrel is.



Akkor pedig a hazánkat túszul ejtő 3000 bűnözőnek elindul az út a börtönbe program, Magyarország pedig végre újra fejlődő pályára áll, mert a magyar emberek ennél sokkal többet érdemelnek.