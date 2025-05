Reagált Szijjártó Péter az ukrán kémvádra

„Az elmúlt három évben sajnos bebizonyosodott az, hogy az Ukrajnában zajló háború, részben propagandaháborúból is áll. Tehát a fizikai háború mellett a légtérben, a frontvonalakon zajló fizikai összecsapások mellett zajlik egy propagandaháború” – mondta Szijjártó Péter. Arra a kérdésre, hogy kapott-e már erről diplomáciai csatornákon információt, tájékoztatást, be kell-e rendelni valakit a magyar diplomáciának, mi lesz az ügy következménye, a miniszter azt válaszolta,

Mint arról beszámoltunk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közlése szerint lelepleztek egy magyar katonai hírszerzési ügynökhálózatot, amelynek tagjai Kárpátalján működtek. A tájékoztatás szerint a hálózat feladata az volt, hogy adatokat gyűjtsön a térség katonai biztonsági helyzetéről, a földi és légvédelmi rendszer sebezhetőségeiről, valamint a helyi lakosság társadalmi-politikai nézeteiről, különös tekintettel arra, hogy miként reagálnának, ha magyar csapatok lépnének be a régióba.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!