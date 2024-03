A recski sárlavina máig pusztít

Noha tavaly nyáron Orbán Viktor szignózta azt a kormányhatározatot, amely 500 millió forintot különített el a NER-közeli recski kőbányából lezúduló iszappal elöntött ingatlanok kártalanítására, az érintett helyiek ebből a pénzből még semmit sem láttak – derítette ki a 24.hu. A bányát üzemeltető cég eközben tavaly háromnegyed év alatt közel 90 milliós profitot termelt.

A recski Hunyadi utca többnyire szegényeit sártenger árasztotta el.

Fotó: Facebook

Tavaly június 8-án villámárvíz zúdult Recskre, a falu feletti bányában felállított támfalból pedig iszaplavina ömlött a Hunyadi sorra, ahonnan emiatt több mint húsz ingatlanból költöztették ki a helyieket. A kéttucatnyi ház több mint felét érte el a sár, mások nem kaptak közvetlenül belőle, ennek ellenére menniük kellett, mert a katasztrófavédelem szerint veszélyben voltak a Kósa Lajos Fidesz-alelnök barátjához, Fiák Istvánhoz köthető bánya miatt. Pedig nemrég a parlamentben is előkerült a téma, amikor Dudás Róbert jobbikos képviselő kérdezte erről a kormányt. Az államtitkári válaszban a zöld energiától a 2010-es vörösiszap-katasztrófáig szerepelt minden, éppen csak a kérdezett 500 millióról hallgatott mélyen Koncz Zsófia.

Ilyen előzmények után érkezett derült égből villámcsapásként, hogy pár napja az ATV reggeli műsorában Nagy Sándor recski polgármester váratlanul kijelentette: az 500 milliós támogatás okafogyottá vált, ezért már nem is számolnak vele.

Nagy pedig elmagyarázta: az Orbán Viktor által kiszignózott 500 milliós támogatást „csak úgy nem adják oda, ahhoz kellett volna a Belügyminisztérium támogatói okirata is. Ez viszont nem született meg.” Ennek oka pedig az,

„hogy a sárlavina által érintett recski ingatlanokat több szakértő is felmérte, jöttek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a Heves Vármegyei Kormányhivatal részéről is a Belügyminisztérium felkérésére, de ezek a vizsgálatok mind azt támasztották alá, hogy a házak statikailag nem sérültek meg. Nekem mondták is már akkor a szakértők, hogy erre nem fognak 500 milliót adni, higgyem el nekik. Mert ha erre adnának félmilliárdot, akkor nem lenne megállás, a nagyobb viharkárokat is mind a kormánynak kellene fizetnie. Így aztán a lakók visszaköltözéséhez elég volt egy takarítás, mert az ingatlanok nem váltak életveszélyessé” – magyarázta a független polgármester.