Rég döngölték ennyire a földbe az RTL-t

A TV2 több szempontból is elégedett lehetett a 19. héten, gyakorlatilag nem akadt olyan este, ahol az RTL győzni tudott volna. A végeredmény is ezt tükrözi, hiszen a 18-59 éves korcsoportban, a TV2 18,7 százalékos közönségarányával magabiztosan megelőzte az RTL által produkált 14,1 százalékot.

A BL-elődöntőt végül elbukó Barcelonának a spanyol bajnokin is jelenése volt, a legendás El Clásico ezúttal a katalán csapat javára billent, és 4-3 legyőzte a Real Madridot – mindezt 226 ezren követték a képernyők előtt.

A hétköznapokon a Kincsvadászok kapta a TV2-n a főműsoridőt, a régiséges kereskedőműsort továbbra is imádják a tévénézők, átlagosan 787 ezren nézték. A széria a kiemelt kereskedelmi korcsoportban is villantott 341 ezres nézőszámával, kereken 24 százalékos közönségarány mellett.

