Rég láttunk hasonlót az RTL és a TV2 harcában

A kereskedelmi csatornák a hétköznapok során ezúttal nem változtattak, így ismét A legjobb ajánlat műtárgykeresős adása nyitotta a szórakoztatóműsorok sorát az RTL-en, ezt átlagosan 394 ezren nézték, míg a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában 201 ezer főt vonzott, 15,3 százalékos közönségarány mellett. A program második felében érkező Pokoli rokonok a teljes lakosság körében 373 ezer nézőt ért el.

A TV2-n a hétköznapok fő attrakciója ezúttal is az Exatlon Hungary volt, az extrémsportos ügyességi vetélkedő továbbra is népszerű a tévézők körében, és tartotta az elmúlt hetekben megszokott jó szintet, 529 ezres átlagos nézettséget hozva. A kiemelt kereskedelmi korcsoportban sem adott okot a panaszra, 221 ezren nézték 17,2 százalékos közönségarány mellett.

A kereskedelmi tévék fej-fej mellett végeztek

Továbbra is erősek a hírek

Az elmúlt hetekhez hasonlóan továbbra is erőteljesen jellemző, hogy megnőtt az érdeklődés a hírekre a választások óta, ez pedig ezúttal is az RTL Híradójának malmára hajtotta a vizet. A két kereskedelmi csatorna hírműsorának harca így alakult:

RTL Híradó: átlagosan 618 ezer néző

átlagosan 618 ezer néző Tények: átlagosan 559 ezer néző

Sportesemények

A héten két focimeccs került fel a legnézettebbek közé, ezek mindegyike a Ferencvároshoz volt köthető. A Magyar Kupa egyik elődöntőjében a Ferencváros és a Győr csapott össze, a mérkőzésen 2-2-es döntetlen született, ezt 248 ezren látták a készülékek előtt. A magyar bajnokin a Fradi a Paksot győzte le 2-0-ra, mindezt pedig 229 ezren nézték.

Mi történt hétvégén?

Szombaton az RTL-en szokás szerint A mi kis falunk új része nyitotta a programot, ez 475 ezer nézőt hozott, míg a műsorsáv második felében ismét a Friderikusz Show érkezett, amely 447 ezer nézőt érdekelt a teljes lakosság körében, azaz a csatorna elégedett lehet. A TV2 szombaton a Kincsvadászok egy ismétlését adta, ami ennek ellenére is stabil számokat hozott, mintegy 441 ezer főt vonzott.

Vasárnap a TV2 egy bevált receptet vett elő, hiszen a Hogyan tudnék élni nélküled?, azaz a Demjén-film egyszer már learatta idén a babérokat a csatorna képernyőjén, a 17. héten azonban ismét meghozta a heti győzelmet.

A teljes lakosság körében 708 ezer nézővel, míg a 18-59 évesek korcsoportjában 345 ezer fős nézettséggel, valamint 22,2 százalékos közönségarányával tarolt rendkívül magabiztosan mindkét szegmensben.

Az RTL-en riválisként a saját gyártású A renitens újabb epizódja 479 ezer nézőt érdekelt, míg a Heti hetes 477 ezer főt vonzott, azaz összességében ez a csatorna sem zárt rossz estét.

Rég látott végeredmény

A kereskedelmi csatornák harcában a hét azonban egy olyan állást hozott, amire nagyon régen nem volt példa, ugyanis ezúttal a csata eredménye egy teljes döntetlen lett. A 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában az RTL és a TV2 egyaránt 16,4 százalékot ért el.