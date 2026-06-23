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Közélet Nézettségi adatok RTL TV2

Rég törtek ennyire borsot az RTL és a TV2 orra alá

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Beköszöntött a kánikula a nézettségi adatokban.

Nem meglepő módon a 25. héten is minden a foci-vb-ről szólt a tévéképernyőkön, ezek gyakorlatilag egyedüliként tudnak érdemi számokat hozni. Az aktuális toplista így alakult a meccsek körében a teljes lakosság körében:

  • Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság – 570 163 néző
  • Belgium-Irán – 559 432 néző
  • Franciaország-Szenegál – 554 799 néző
  • Belgium-Egyiptom – 519 922 néző
  • Anglia-Horvátország – 504 198 néző
  • Spanyolország-Szaúd-Arábia – 488 713 néző
  • Hollandia-Svédország – 481 654 néző
  • Svájc-Bosznia-Hercegovina – 472 793 néző
  • Egyesült Államok-Ausztrália – 469 782 néző
  • Spanyolország-Zöld-foki Köztársaság – 469 355 néző
  • Németország-Elefántcsontpart – 469 242 néző
  • Csehország-Dél-Afrika – 322 646 néző

Külön említésre méltó a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában tapasztalt tendencia is, hiszen a héten semmilyen más műsor nem rúgott labdába a meccsek mellett, és a dobogó a következőképpen alakult:

  1. Belgium-Irán – 344 152 néző, 26,6 százalékos közönségarány
  2. Franciaország-Szenegál – 334 251 néző, 27,1 százalékos közönségarány
  3. Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság – 325 551 néző, 28,7 százalékos közönségarány

Csendes napok

A kereskedelmi csatornák hétköznapi főműsoridős programjában a szokásos szórakoztatóműsorok küzdöttek a nézők kegyeiért. Az RTL-en érkező The Floor vetélkedő a teljes lakosság körében átlagosan 270 ezer főt érdekelt, míg a 18-59 évesek körében 111 ezres nézettséget hozott, 10,1 százalékos közönségarány mellett. A hétköznapokon így a TV2 javára billent a mérleg ebben a sávban, hiszen a Szerencsekerék adásait átlagosan 399 ezren nézték, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 127 ezer főt vonzott és 11,3 százalékos közönségarányt ért el.

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Jelentős a világbajnokság előnye a tévéképernyőkön
Fotó: DepositPhotos.com

Kitart a híréhség

A teljes lakosság körében látható heti végeredmény is jól mutatja, hogy a kánikulában is kitart az a május óta kialakult tendencia, amely szerint a magyarokat felfokozott mértékben érdeklik a hírek. Ez a 25. héten sem alakult máshogy, az RTL Híradó szerdai adása 589 ezer főt érdekelt a teljes lakosság körében, ezzel a hét legjobbja lett.

Június 17. volt egyebek mellett az a nap, amikor kiderült, hogy a kormány azonnali vizsgálatot rendelt el az érintett szerveknél az ukrán aranykonvoj ügyében – ez érthető módon a tévézőket is lázba hozta.

Mi történt a hétvégén?

Szombaton az RTL A mi kis falunk legújabb részével 418 ezer nézőt ért el a teljes lakosság körében, így legyőzte a párhuzamosan a TV2-n futó Hamis a baba filmet, ami 274 ezer főt érdekelt. Vasárnap az RTL-en az Apatigris 274 ezres nézettségével megelőzte a riválisként adott Jurassic World által elért 255 ezer főt.

Így alakult a heti végeredmény

Érdekes fordulatot vett a heti csata, hiszen az M4 Sport által közvetített focimeccsekkel a nyári uborkaszezont taposó kereskedelmi tévék egészen egyszerűen nem tudtak versenyezni. Így a 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a közmédia csatornája 21,7 százalékot ért el, megelőzve az RTL 12,6, illetve a TV2 11,6 százalékát.

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