Rég törtek ennyire borsot az RTL és a TV2 orra alá

Nem meglepő módon a 25. héten is minden a foci-vb-ről szólt a tévéképernyőkön, ezek gyakorlatilag egyedüliként tudnak érdemi számokat hozni. Az aktuális toplista így alakult a meccsek körében a teljes lakosság körében:
- Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság – 570 163 néző
- Belgium-Irán – 559 432 néző
- Franciaország-Szenegál – 554 799 néző
- Belgium-Egyiptom – 519 922 néző
- Anglia-Horvátország – 504 198 néző
- Spanyolország-Szaúd-Arábia – 488 713 néző
- Hollandia-Svédország – 481 654 néző
- Svájc-Bosznia-Hercegovina – 472 793 néző
- Egyesült Államok-Ausztrália – 469 782 néző
- Spanyolország-Zöld-foki Köztársaság – 469 355 néző
- Németország-Elefántcsontpart – 469 242 néző
- Csehország-Dél-Afrika – 322 646 néző
Külön említésre méltó a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában tapasztalt tendencia is, hiszen a héten semmilyen más műsor nem rúgott labdába a meccsek mellett, és a dobogó a következőképpen alakult:
- Belgium-Irán – 344 152 néző, 26,6 százalékos közönségarány
- Franciaország-Szenegál – 334 251 néző, 27,1 százalékos közönségarány
- Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság – 325 551 néző, 28,7 százalékos közönségarány
Csendes napok
A kereskedelmi csatornák hétköznapi főműsoridős programjában a szokásos szórakoztatóműsorok küzdöttek a nézők kegyeiért. Az RTL-en érkező The Floor vetélkedő a teljes lakosság körében átlagosan 270 ezer főt érdekelt, míg a 18-59 évesek körében 111 ezres nézettséget hozott, 10,1 százalékos közönségarány mellett. A hétköznapokon így a TV2 javára billent a mérleg ebben a sávban, hiszen a Szerencsekerék adásait átlagosan 399 ezren nézték, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 127 ezer főt vonzott és 11,3 százalékos közönségarányt ért el.
Kitart a híréhség
A teljes lakosság körében látható heti végeredmény is jól mutatja, hogy a kánikulában is kitart az a május óta kialakult tendencia, amely szerint a magyarokat felfokozott mértékben érdeklik a hírek. Ez a 25. héten sem alakult máshogy, az RTL Híradó szerdai adása 589 ezer főt érdekelt a teljes lakosság körében, ezzel a hét legjobbja lett.
Június 17. volt egyebek mellett az a nap, amikor kiderült, hogy a kormány azonnali vizsgálatot rendelt el az érintett szerveknél az ukrán aranykonvoj ügyében – ez érthető módon a tévézőket is lázba hozta.
Mi történt a hétvégén?
Szombaton az RTL A mi kis falunk legújabb részével 418 ezer nézőt ért el a teljes lakosság körében, így legyőzte a párhuzamosan a TV2-n futó Hamis a baba filmet, ami 274 ezer főt érdekelt. Vasárnap az RTL-en az Apatigris 274 ezres nézettségével megelőzte a riválisként adott Jurassic World által elért 255 ezer főt.
Így alakult a heti végeredmény
Érdekes fordulatot vett a heti csata, hiszen az M4 Sport által közvetített focimeccsekkel a nyári uborkaszezont taposó kereskedelmi tévék egészen egyszerűen nem tudtak versenyezni. Így a 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a közmédia csatornája 21,7 százalékot ért el, megelőzve az RTL 12,6, illetve a TV2 11,6 százalékát.