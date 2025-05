Rejtélyes utazáson vett részt Orbán Viktor

A magyar diplomácia így komoly sikerként mutathatta volna fel, hogy MBS ilyen hamar hivatalos látogatáson fogadja Orbán Viktort. Csakhogy a találkozóról sem a magyar, sem a szaúdi kormány nem tett közzé semmilyen információt. A titkolózás a magyar kormányzaton belül is érvényesült. Nem készültek ilyenkor szokásos belső jelentések, és a külügyminisztérium sem kapott róla diplomáciai jelentést. Orbán eleve rendkívül szűk stábbal indult az útra. Az eltitkolt arab útról a Direkt36 egy közérdekű adatigénylés, illetve a találkozóról ismeretekkel rendelkező források segítségével értesült. Azt azonban senki nem tudta megmondani, hogy mi volt az út valódi célja, miről tárgyalt Orbán és MBS, és hogy mindezt miért kellett titokban tartani.

