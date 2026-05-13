Rejtélyeset üzent Orbán Viktor (frissítve)

Rejtélyes üzenetet küldött Orbán Viktor szerda délelőtt, néhány nappal az után, hogy tizenhat év után megszűnt Magyarország miniszterelnöke lenni. Orbán egy önarcképet posztolt, és azt írta ki a Facebook-oldalára:

Leltár. Hamarosan.

Hogy a Fidesz elnöke pontosan mire tett ígéretet, milyen leltárra kerül sor hamarosan – dologi, vagy emberi –, az egyelőre nem derült ki.

A volt miniszterelnök legutóbb akkor került elő, amikor Dopeman podcaststúdiójába ment be beszélgetni kormányfőként eltöltött utolsó munkanapján. Akkor – vérig sértve a jobboldali orgánumokat –, a Vadhajtársok című szélsőjobboldali lapról azt mondta: az a második kedvenc „igeforrása”.

Frissítés: Pár perce Orbán Viktor be is számolt a leltárról, amit Facebook-posztjában közölt.