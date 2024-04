Egy régi motoros nyerte a reklámfelületek ellenőrzését közel egymilliárd forintért

Év elején már volt róla szó, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényben meghatározottak szerint a reklámhordozók, valamint reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésével, valamint azok ellenőrzésével közreműködik az országos településképvédelmi feladatok ellátásában. Ennek köszönhető, hogy idén nyilvántartásba veszik a közterületi reklámhordozókat, ezzel nekiállva az úgynevezett országos reklámkataszter összeállításának.

Ezzel a közterületi reklámelhelyezési lehetőségek tovább szigorodnak, hiszen amelyik reklámhordozó nem szerepel a nyilvántartásban, mert a tulajdonos elmaradt a bejelentéssel, ott 2024. július 1-jétől nem helyezhető el rajta reklám.

Ezeket mind be kell(ene) jelenteni

Fotó: Facebook

Az NMHH szerint reklámeszköznek az a reklámhordozó, valamint reklámhordozót tartó berendezés minősül, amelynek elhelyezése településkép-védelmi szempontból szabályos, de az is csak úgy, hogy a hivatal a reklámeszköz tulajdonosának kérelmére bejegyezte az általa vezetett országos reklámkataszterbe, más néven reklámzajtérképre.

Ezt a bejelentést kizárólag elektronikus úton tehették meg a tulajdonosok 2024. február 1-jéig. Erről egyébként január 18-tól kiértesítették a tulajokat, akiknek ezentúl éves díjat, reklámfelületenként 15 ezer forintot kell fizetniük minden egyes bejelentett reklámfelületért, voltaképpen a reklámkataszter üzemeltetési díjaként – derült ki a január 23-ai közlönyből.

Az új szabályozás fő célja, hogy településképet romboló reklámhordozókat ne lehessen kihelyezni, ezért minden egyes reklámhordozót nyilvántartásba kell venni

– bár az elmúlt időben kitett, akár személyiségi jogokat is sértő óriásplakátok sokak szerint egyértelműen ebbe a kategóriába esnek, amelyről itt írtunk bővebben:

Kapcsolódó cikk "Megvették őket kilóra": valóban sérti a plakátháború legújabb gyöngyszeme a személyiségi jogokat? Kiverte-e a biztosítékot a kormány legújabb plakátja az érintetteknél?

Nos, az NMHH közbeszerzés útján megtalálta azt a céget, amely az országos reklámzajtérkép feladatait elvégzi 2024 márciusa és 2025 márciusa között, közel egymilliárd forintért, egész pontosan bruttó 899,4 millióért, nettó 700 millióért.

A nyertes cég az Outdoor Media Audit Kft., és az egyetlenegy másik pályázót, a ZRI Závecz Research Kft.-t előzte meg.

A cég tulajdonosa a médiapiac régi szereplője

A 2005-ben alapított Outdoor Media Audit (OMA) piac- és közvélemény-kutató cég résztulajdonosa és egyik ügyvezetője az a Hantosi Bálint, akiről a hvg.hu 10 évvel ezelőtti cikkében a Simicska-médiabirodalom kapcsán írt. E szerint másfél hónappal a 2014-es országgyűlési választások előtt a Nézőpont eladta a Mediametert egy magánszemélynek, épp Hantosinak. A cég még aznap elköltözött az Országgyűlés közeléből a kilencedik kerületbe, ahol a szintén piackutatással foglalkozó Hantosi több vállalkozása székel, így most már az Outdoor is. A szóbanforgó cikkben egy neve elhallgatását kérő kutató úgy jellemezte Hantost, mint precíz, felkészült szakembert, aki az Outdoor-nál egy nagy pontosságú módszert dolgozott ki a plakátok és a köztéri reklámok figyelésére, amit minden piaci szereplő elfogad. Azt is hozzátette, hogy Hantosi „közismerten” kapcsolatban állt Simicska Lajos „egykori fideszes pártpénztárnok” üzleti körével.

Hantosi egyébként sok mindenkivel áll üzleti kapcsolatban, például a médiában sokat emlegetett Balásy Gyulával, aki többek között a New Land Média Kft. és a Lounge-csoport tulajdonos-cégvezetője, egyben Rogán Antal baráti körébe tartozó üzletember, s aki az elmúlt évek számtalan kormányközeli közbeszerzésének a nyertese. És Balásy volt az, aki Hantosi egyik cégét, az azóta is jól prosperáló Media Dynamics Kft.-t 2018-ban megvette.

Hantosi Bálint, aki a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának elnöke, ma már a Scores Group (a CAWI Services Kft., az OH Monitoring Kft., az Outdoor Media Audit Kft. és az M-Meter Kft. – a korábbi MediaMeter Kft.) médiakutatással és médiaauditálással foglalkozó cégcsoport vezetője. A cégcsoport végzi a közterületi auditot, működteti az ország legnagyobb média válaszadói paneljét, a Kantar csoporttal együttműködve pedig a közterületi kutatásokat, a rádiók közönségmérését és a lapok olvasottsági kutatását végzi.

A reklámzajtérkép feladatai

Hogy mi mindent kell csinálnia az Outdoor-nak közel egymilliárd forintért egy év alatt? A közbeszerzési tender kiírása szerint feladata lesz például a reklámeszközök tényleges (földrajzi) elhelyezésének és fizikai jellemzőinek ellenőrzése, lefényképezése, azaz az „adatvalidáció”.

Ezenkívül az NMHH havonta maximum 30 000 reklámeszköz ellenőrzését várja el, és az úgynevezett API interfészen keresztül egyszerre átadott adatcsomagok maximum 10 000 darab reklámeszköz refenciadatát kell, hogy tartalmazza – áll az Európai Unió közbeszerzési értesítőjében.

Az adatvalidáció adatait és az elkészített fényképeket a vállalkozó adatbázisba rendezi, olyan módon, hogy az ellenőrzés során feltárt hibákat, hiányosságokat, eltéréseket az adatok leválogatását elősegítő, külön jelöléssel látja el, és a hivatal részére elérhetővé, hozzáférhetővé és kizárólagosan felhasználhatóvá teszi. Feltárt hiba esetén – annak korrigálása után – a tulajdonos újabb bejelentése alapján a cég ismételt helyszíni adatfelvételt végez. És a nyertes cégnek telefonos és e-mailen elérhető ügyfélszolgálatot is kell működtetnie.

Az NMHH-nak jogában áll további 12 hónappal meghosszabbítani a szerződést.

Lapunk kereste a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot, hogy 2024. február 1-jéig hány köztéri reklámfelület tulajdonosa tett bejelentést országszerte, de cikkünk leadásáig nem érkezett válasz tőlük. Természetesen amint kapunk visszajelzést, cikkünket frissítjük. Addig is be kell érnünk azzal, amit Hantosi Bálint a Kreatív Online-nak 2023 novemberében nyilatkozott, miszerint országszerte 47 ezer közterületi reklámfelület van. Ebbe a kategóriába a két négyzetméternél nagyobb felületű közterületi reklámokat, vagyis a citylightokat, óriásplakátokat, egyedi méretű reklámhordozókat, építési hálókat és tetőreklámokat sorolta, és ebbe nem számolta bele a közlekedési törvény hatálya alá tartozó ESMA kandelábereken található irányító táblákat. De az úgynevezett szürke zónában még számtalan reklámfelület lehet, amiket a reklámkataszter ellenőrzési feldataival ki szeretnének szűrni.