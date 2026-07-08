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Közélet Internetes kereskedés, e-kereskedelem Kifli.hu

Rekordévet zárt a Kifli.hu – 2026 márciusa volt eddig minden idők legerősebb hónapja

mfor.hu

Tovább erősítette piaci pozícióját a Kifli.hu a 2025/26-os pénzügyi évében. A rendelések száma 27 százalék fölötti növekedést ért el, az aktív vásárlók száma pedig több mint harmadával bővült. A növekedést a szolgáltatási terület jelentős kiterjesztése, a második logisztikai központ megnyitása és a technológiai fejlesztések alapozták meg

Az indulása óta folyamatos növekedési pályán halad a Kfli.hu, a nettó árbevétele öt pénzügyi év alatt közel ötszörösére emelkedett. A 2025. május 1. és 2026. április 30. közötti pénzügyi évben a vállalat története eddigi legmagasabb árbevételét és rendelésszámát érte el, miközben minden meghatározó üzleti mutatóban kétszámjegyű növekedést könyvelhetett el.

Az előző pénzügyi évhez viszonyítva 27 százalékkal nőtt a rendelések száma és nagyságrendileg 25 százalékkal az árbevétel, közel 200 ezerre bővült az aktív vásárlói bázis, miközben az átlagos kosárérték stabil maradt. Az eredményeket a logisztikai kapacitások bővítése, az országos terjeszkedés és a technológiai fejlesztések támogatták. Ezeknek köszönhetően a vállalat ma már az ország lakosságának közel harmadához jut el.

“Az elmúlt év legfontosabb feladata az volt, hogy a növekedést úgy tudjuk felgyorsítani, hogy közben a szolgáltatás minősége ne változzon. Egy online élelmiszer-kereskedőnél a méret önmagában nem érték, csak akkor, ha a vásárló ebből annyit érzékel, hogy gyorsabb, megbízhatóbb és jobb szolgáltatást kap - mondta Szabó Dániel, a Kifli.hu ügyvezetője, aki azt is kiemelte, hogy a 2025-2026-os évben az aktív vásárlók száma több mint 37 százalékkal emelkedett, ezen belül az új vásárlók száma közel 76 százalékkal nőtt az azt megelőző időszakhoz viszonyítva, ami jól mutatja, hogy az online élelmiszer-vásárlás továbbra is új fogyasztókat vonz. 

A pénzügyi év legerősebb hónapja 2026 márciusára volt: 316 ezres rendelésszámmal nemcsak az év, de a Kifli. hu történetének eddigi legmagasabb havi rendelésszámát hozta. A vállalat ügyfelei átlagosan évente 16-17 alkalommal rendelnek, vagyis nagyjából háromhetente intézik online a nagybevásárlásukat, de a törzsvásárlók még ennél is gyakrabban, heti szinten rendelnek a Kifli.hu-ról.

A pénzügyi év lezárulását követően tovább folyt az országos terjeszkedés: az elmúlt hónapok egyik legfontosabb mérföldköve volt, hogy a Kifli.hu július elején a Balaton nyugati és északi településeinek bevonásával teljessé tette a tó körüli lefedettségét, így szolgáltatása mostantól egész évben elérhető a teljes balatoni térségben. 

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