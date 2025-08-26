Rekordösszeget költöttek Magyar Péter online lejáratására

Az összeg lényegében teljes egészében Magyar Péter lejáratására ment el, egy kivétellel mindegyik fizetett hirdetésben futtatott videónak ő a főszereplője és célpontja. Ehhez jön még az Apáti Bence tulajdonában álló NEM Magyar Pétert Zelenszkijhez hasonlító óriásplakát-kampánya, aminek nem ismerjük a költségeit – összesítette a Lakmusz.

Magyar Péter kiemelt célpont is lehet

Fotó: Facebook/Magyar Péter

A Meta és a Google politikai hirdetések követésére szolgáló adatbázisából a következők olvashatók ki:

A Meta felületein, leginkább a Facebookon a NEM három hónap alatt – május 18. és augusztus 15. között – közel 175 millió forintot költött hirdetésre. Ez mintegy duplája annak, amit a Fidesz költött Orbán Viktor oldalának népszerűsítésére. Ezzel messze Apáti cége a legtöbbet költő hirdető Magyarországon.

A Google felületein három hónap alatt – május 20. és augusztus 20. között – a NEM közel 115 millió forintot fordított politikai hirdetésre. Ezzel messze a NEM a legnagyobb hirdető az egész EU-ban, sőt több pénzt költöttek, mint a legtöbb uniós országban az összes politikai hirdető együttvéve.

A Meta hirdetéstárából 7, 30 és 90 napos időablakokban lehet letölteni a politikai hirdetésekre fordított kiadások összegzését. Az adatbázis szerint a NEM költötte Magyarországon a legtöbb pénzt politikai reklámra az augusztus 9-cel kezdődő hét napban, a július 17. és augusztus 15. közötti 30 napban, valamint a május 18. és augusztus 15. közötti 90 napban is.

Nemzetközi bajnok