Rekordot döntött a kivándorló magyarok száma, sok kínai érkezik az országba

Kínából viszont többen érkeztek: az előző évi 3423 fő után 2023-ban 4900-an vándoroltak be.

A bevándorló külföldiek száma szintén csökkent: míg 2023-ban 61 347 fő érkezett, tavaly már csak 49 300 fő, ami 20 százalékos visszaesést jelent. Továbbra is az ázsiai bevándorlók voltak többségben, bár számuk is csökkent.

A lap szerint a demográfiai helyzetet a születések számának visszaesése is súlyosbítja. 2024 februárjában mindössze 5653 gyermek született, ami történelmi mélypont, és 6000 alatti havi születésszámra korábban nem volt példa. A természetes népességfogyás üteme 18 százalékkal gyorsult az előző évhez képest.

2023-ban a hazatérők száma is rekordot döntött: 28 900 fő költözött vissza Magyarországra, legnagyobb részük Ausztriából (15 600 fő) és Németországból (6000 fő). Ennek ellenére a kivándorlás és a visszaköltözés egyenlege 117 ezres csökkenést mutat 2010 óta.

A 2010-es évek közepéig fokozatosan emelkedett a kivándorlók száma, majd 2016-tól csökkenés következett, amelyet a koronavírus-járvány időszaka is erősített. Az utóbbi években azonban újra növekedés indult. Összesen 367 515-en hagyták el Magyarországot 2010 óta.

Tavaly 41 300 magyar állampolgár hagyta el az országot a Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint, ami 2010 óta a legmagasabb éves adat. Az eddigi rekord 2023-ban született, akkor több mint 35 ezren vándoroltak ki. A kivándorlás mértéke 2020-hoz képest 113 százalékkal nőtt, számolt be a 444.hu .

