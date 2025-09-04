Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Rémisztő adatot kapott Orbán Viktor Magyar Péterről, de van még miben reménykednie

mfor.hu

Simán vezet Magyar Péter – vagy mégsem?

A 21 Kutatóközpont augusztus végén készült, a 24.hu által közölt felmérésében a politikusok népszerűségét is igyekeztek felmérni.

Arra a kérdésre, hogy mennyire látná az adott politikust szívesen fontos poltikai szerepben, a válaszadók 39 százaléka válaszolt pozitívan Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke esetében, míg Orbán Viktorról csak 30 százalék nyilatkozott így.

Kettőjük közé még Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is odafért, 34 százalékos eredménnyel. A negyedik helyre az egész listán a legtöbbet erősödő Karácsony Gergely főpolgármester ért oda, aki a tavaszi 26 százalék helyett most 30 százalékot kapott.

A fideszes politikusok közül  Szijjártó Péter külügyminiszter mindössze 1 százalékponttal maradt el Orbán Viktortól. Ami a többi kormánypárti politikust illeti: Gulyás Gergely és Lázár János a középmezőnyt erősíti 22 és 21 százalékos támogatottsággal, Kocsis Mátét kevesebben, 16 százaléknyian kedvelik.

Mérték a Tisza más politikusait is: Ruszin-Szendi Romulusz 25, Bódis Krisztina 23, Tarr Zoltán pedig 17 százalékot ért el, de Bódis és Tarr országos szinten kevéssé ismertnek tekinthető, előbbit 59, utóbbit 51 százalék tudta elhelyezni.

Sulyok Tamás köztársasági elnök az áprilisi méréshez képest további 3 százalékpontot gyengült, mindössze 13 százalék kedveli, amivel a lista utolsó előtti helyére került. Holott a rendszerváltás óta a jellemző tendencia az volt, hogy az államfő vezeti a listát. Ennyire népszerűtlen (ráadásul kevéssé ismert – 73 százalék) államfője a rendszerváltás után valószínűleg nem volt még Magyarországnak.

A listát Dobrev Klára, a DK elnöke zárja, mindössze 10 százalékos népszerűséggel.

Van hova javulni

Gyorselemzésében Dull Szabolcs politikai elemző azt emeli ki, hogy 

„Magyar Péter a népszerűségi rangsorban 39-30-ra vezet Orbán előtt, de kisebb a különbség, ha arról van szó, kit szeretnének az emberek miniszterelnökként látni. Itt Magyar 36-30-ra vezet, a részletes adatokból pedig látható, hogy a saját táborok felsorakoznak lényegében teljesen a vezetők mögé. Magyar számára jó hír, hogy más pártok szavazói között még lehet tartaléka (itt alighanem a kutyapárti és egyéb kispárti szavazók mondták azt, hogy Magyart választanák), míg Orbán számára az a jó hír, hogy a bizonytalanok között ő vezet: vagyis a Fideszből kiábrándulókat a kampányban meggyőzheti.”

Hozzáteszi, hogy Karácsony Gergely minden bizonnyal a Pride ügyében vállalt szerepével tudott javítani, Hadházy Ákos második helye pedig feltehetően a Tisza táborában a Hatvanpuszta körüli akcióival szerzett népszerűségének tudható be leginkább.

