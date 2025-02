Rendesen megkéri tanácsai árát a honvédelmi miniszter felesége

Kapcsolódó cikk Amire sokan vártak: kijött az Integritás Hatóság elnökének a vagyonnyilatkozata is Sokan várták, hogy rápillanthassanak Biró Ferenc, az Integritás Hatóság (IH) elnökének legfrissebb vagyonnyilatkozatára.

Kovács Gergely másik kétfarkús társelnök két XII. kerületi erdőbe vásárolta be magát még 2016-ban, ezen kívül három háza van az általa vezetett kerületben.

Vitézy Dávid , a Podmaniczky Mozgalom vezetője egy óbudai házat örökölt tavaly elhunyt édesapjától, a háznak egyhatod részben tulajdonosa. Ezen kívül megvan a 2017-ben vett I. kerületi lakása, a két XI. kerületi lakása, illetve anyai ágon örökölt XII .kerületi háza és balatongyöröki gyümölcsöse. Vitézy édesanyjától egy 2008-as Audi A4-es mellett rengeteg értékpapírt is örökölt, valamint továbbra is 3 millióval tartozik egy magánszemélynek, illetve 47,5 milliós hiteltartozása van.

Közzétették a Fővárosi Közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatait is hétfő délután: a Telex cikke szerint Karácsony Gergely banki tartozásai valamelyest csökkentek, a korábbi 30 millióval szemben már csak 26 millió maradt, illetve továbbra is több millió forinttal – a korábbi 9 helyett már csak 3,7-tel – tartozik egy magánszemélynek.

