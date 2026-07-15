Rendkívüli a sebesség, ahogy Szabó Bence kiemelt pozíciót kapott a Belügyminisztériumban

Szabó Bence július 7-e óta ezredesi rangban Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetfőnöke – erősítette meg a HVG értesülését szerdán a Belügyminisztérium arra a felvetésre, hogy a rendőrségi állománynál rendkívül ritka, hogy valakit 3 hét leforgása alatt századosból ezredessé léptessenek elő, vagyis három rendfokozatot ugorjon.

Szabó Bencét még rendőr századosként akkor ismerte meg az ország, amikor a választási kampány idején arcát és nevét is vállalva mesélte el annak a nyomozásnak a részleteit, amelyről a Direkt36 számolt be, és amelyből az derült ki, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatokat is felhasználva a nyomozókat gyermekpornográfia gyanújával lényegében ráküldték két olyan informatikusra, akik a Tisza Pártnak dolgoztak.

Már a választás után, május elején aztán az ügyészség megszüntette a volt nyomozó „gyanúsítotti jogállását”, a Tisza-kormány pedig lehetővé tette, hogy a pályát korábban elhagyó rendőrök visszatérhessenek a hivatásos állományba.

Rendkívül ritka, hogy valaki ilyen sebességgel haladjon felfelé a rendőri állományban

Fotó: Youtube

Szabó élt is ezzel a lehetőséggel, és júniusban elindította a visszaszerelését. Közben Pósfai Gábor belügyminiszter közölte: ha visszatér, Szabó Bence a Belügyminisztériumnál kap majd állást, és az állomány véleményének megjelenítése és becsatornázása lesz a feladata. Június 22-én már maga Szabó számolt be arról, hogy visszavették, méghozzá őrnagyként. A két héttel későbbi kabinetfőnöki kinevezése pedig már újabb két rendfokozatugrást jelentett – írja a lap.

A HVG kérdésére a tárca a hír megerősítése után felhívta a figyelmet arra is, hogy a kinevezéssel kötelezettségei is keletkeztek Szabónak: a rendészeti szakvizsga és a rendészeti mestervezetővé képző megszerzése, amelyet az első meghirdetett időpontban fog teljesíteni.