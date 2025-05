Rendkívüli bejelentésre készül a kormány? Váratlan eseményt hirdettek meg szerdára

Az Európai Bizottságból is komoly kritikák érték az államot, többek közt Michael McGrath demokráciáért, igazságügyért és a jogállamiságért felelős uniós biztos is úgy fogalmazott, hogy a brüsszeli testületnek nagyon komoly aggodalmai vannak a magyarországi jogállamisági helyzettel kapcsolatban.

Azt, hogy miért ilyen rendkívüli időben tartják a tájékoztatót, egyelőre nem tudni, téma azonban biztosan akad, mivel kedd délután az Országgyűlés KDNP-s vezetésű, fideszes többségű igazságügyi bizottsága 8 igennel és 3 nem ellenében megszavazta az átláthatóságinak nevezett ellehetetlenítési törvényhez benyújtott módosító indítvány, amely már az idei szja-felajánlásokat is elveheti az érintett szervezetektől – Gulyás Gergelyék ezzel kapcsolatban is kaphatnak majd kérdéseket.

Szokatlan időben, szerda délutánra hirdette meg a Kormányinfót a kormány, a szerkesztőségünkbe is megérkezett meghívó szerint a szokásos csapat, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Vitályos Eszter kormányszóvivő várja majd a kérdéseket.

