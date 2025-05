Rendkívüli bejelentés: meghosszabbították az árrésstopot! Kövesse velünk a Kormányinfót percről percre!

Még néhány perc van három óráig, így elképzelhető, hogy pontosan kezdődik majd a rendkívüli Kormányinfó. Addig is, olvasta már reggeli vezetőcikkünket?

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a csalások többsége mögött ukrán szervezett bűnözési csoportok állnak, pénzintézetek rendszereit támadták meg szervezetten hackercsoportok. Munkacsoport alakult az ukrán kibertámadások és az ukrán maffia visszaszorítása - jelentette be Gulyás Gergely.

- jelentette be a miniszter.

Vitályos Eszter kormányszóvivó elmondása szerint több mint 47 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások, köztük gyárfejlesztéseket, kerékpárútfejlesztést, templomfelújítást, óvodafejlesztést is említett.

Vitályos Eszter a munkáshitel-programmal kapcsolatban elmondta, eddig több mint 20 ezer kérelem érkezett be, 19 632 ügyletet már folyosítottak is már, az átlagosan igényelt és folyósított összeg 3,9 millió forint.

"Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" program adataival kapcsolatban a kormányszóvivő elmondta, ez 9 milliárdos keretösszeggel indult, eddig 5972 kérelmet nyújtottak be, több mint 7 milliárd forint értékben, eddig több mint 3600 esetben kaptak pozitív elbírálást a pályázok.

Az első újságírói kérdés egy olyan sajtóértesülésre hivatkozott, amely szerint Ruszin-Szendi Romuluszt állítólag egy ukrán fegyverkereskedő vásárolta be a Tisza Pártba, ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy az együttműködés milyenségét és mélységét vizsgálni kell.

