„Rendkívüli esemény” volt a nyugdíjak időben utalása? – kiderült

Májusban a szokott időpontban utalják a nyugdíjakat – jelentette be „BRÉKING” felkiáltással Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos a Facebookon. Az MSZP-s Tóth Bertalan szerint ez a közlés inkább aggodalomra ad okot, ezért arra kérte Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, tisztázza, hogy a költségvetési hiány miatt valóban rendkívüli eseménynek számít-e a nyugdíjak pontos utalása. Emellett arról is érdeklődött, döntenek-e még májusban a kiegészítő nyugdíjemelésről, amit korábban nyugdíjasszervezetek is sürgettek. Szerintük a júniusi korrekció nem jelentene többletkiadást, viszont az infláció miatt fontos segítség lenne, számolt be a 24.hu.

Fónagy János államtitkár válasza szerint törvény írja elő a nyugdíjak értékének megőrzését, és ezt a kötelezettséget a kormány teljesíti is – szerinte ezt igazolja a 2024 januárjában végrehajtott 3,2 százalékos nyugdíjemelés.

Hangsúlyozta, hogy az emelés nem az előző évi összegre, hanem a már akkor is 6 százalékkal megemelt nyugdíjakra vonatkozott, így az idősek magasabb alapról kapták meg a korrekciót. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján az év első négy hónapjában a nyugdíjas infláció összesen 2,7 százalékos volt, ami elmarad a januártól érvényesített emelés mértékétől. Fónagy arra is emlékeztetett, hogy a kormány 2017 óta összesen ötször fizetett nyugdíjprémiumot, valamint visszaállította a 13. havi nyugdíjat, amely – szerinte – jelentős segítséget nyújt a mintegy 2,5 millió érintett megélhetéséhez.

A Népszava korábban emlékeztetett: a nyugdíjak vásárlóértéke 2023-ban 6,4 százalékkal csökkent a keresetekhez képest, és idén sem várható érdemi javulás. A MASZSZ és az ONYP a nyugdíjrendszer reformját sürgeti, amely az infláció mellett a bérek növekedését is figyelembe veszi.