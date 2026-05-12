Rendkívüli jogosítványt kap a Tisza-kormány több minisztere

Pénzügyi, oktatási, egészségügyi és igazságügyi tárcákra vár a legnehezebb feladat, ezen tárcák vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntési mechanizmusokban – mondta Magyar Péter miniszterelnök a kormány felállása után tartott beszédben.
A Portfolió tudósítása szerint Magyar azt is elmondta, hogy a Miniszterelnökség nem költözik a Karmelita palotába, vagy Rogán Antal minisztériumába. „Visszaadjuk ezeket az épületeket a köznek” – mondta.
Majd ezt követően rátért az egyes miniszterek és legfontosabb feladataiknak bemutatására.
Nehéz, mondhatni drámai helyzetet vesz át, amelynek részletei csak most fognak kibontakozni – értékelte Kármán András helyzetét. Elindítjuk az adócsökkentési programjaunkat, emeljük a nyugdíjakat, miközben helyreállítjuk a költségvetés egyensúlyát – érzékeltette a nehéz feladat tartalmát.