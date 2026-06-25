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Közélet Mediaworks Hungary

Rendkívüli közleményt adott ki a Mediaworks

mfor.hu

Tizenkét megyei hírlap mellett a Magyar Nemzet is hetilappá alakul.

Rendkívüli közleményt adott ki a Magyar Nemzet és a megyei napilapok jövőjéről a Mediaworks – írja a Media1. Augusztus 1-jétől ezek a lapok hetilapként, szombaton jelennek meg. A változást az olvasói igényekből kiinduló működéssel hozzák összefüggésbe. „A vállalat meggyőződése, hogy a nyomtatott sajtónak a megváltozott piaci környezetben is van jövője, ha képes alkalmazkodni az olvasói szokásokhoz, és a közönség számára valódi, megkülönböztethető értéket kínál” – írják.

A Magyar Nemzet mellett az alábbi lapokat érinti az átszervezés: Békés Megyei Hírlap, Délmagyarország, Észak-Magyarország, Fejér Megyei Hírlap, Hajdú-bihari Napló, Kelet-Magyarország, Napló, Petőfi Népe, Somogy Megyei Hírlap, Tolnai Népújság, Új Dunántúli Napló, Új Néplap.

A Mediaworks a Fidesz propagandájának egyik terjesztőjeként működött az elmúlt években. A vállalat azután kezdett átalakításokba, hogy a Fidesz elvesztette az április 12-i országgyűlési választásokat. A cégnél folyamatosan elbocsátásokról, lapbezárásokról, átalakításokról érkeznek hírek.

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