Rendkívüli közleményt adott ki a Mediaworks

Rendkívüli közleményt adott ki a Magyar Nemzet és a megyei napilapok jövőjéről a Mediaworks – írja a Media1. Augusztus 1-jétől ezek a lapok hetilapként, szombaton jelennek meg. A változást az olvasói igényekből kiinduló működéssel hozzák összefüggésbe. „A vállalat meggyőződése, hogy a nyomtatott sajtónak a megváltozott piaci környezetben is van jövője, ha képes alkalmazkodni az olvasói szokásokhoz, és a közönség számára valódi, megkülönböztethető értéket kínál” – írják.

A Magyar Nemzet mellett az alábbi lapokat érinti az átszervezés: Békés Megyei Hírlap, Délmagyarország, Észak-Magyarország, Fejér Megyei Hírlap, Hajdú-bihari Napló, Kelet-Magyarország, Napló, Petőfi Népe, Somogy Megyei Hírlap, Tolnai Népújság, Új Dunántúli Napló, Új Néplap.

A Mediaworks a Fidesz propagandájának egyik terjesztőjeként működött az elmúlt években. A vállalat azután kezdett átalakításokba, hogy a Fidesz elvesztette az április 12-i országgyűlési választásokat. A cégnél folyamatosan elbocsátásokról, lapbezárásokról, átalakításokról érkeznek hírek.