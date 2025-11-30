2p
Közélet Budapest

Rendkívüli lépésre szánta el magát Karácsony Gergely

mfor.hu

Budapest működőképessége a tét.

Megjelent a főváros honlapján Karácsony Gergely előterjesztése a hétfői rendkívüli közgyűlésre – vette észre a Magyar Hang a Telex szemléje szerint. A főpolgármester csütörtökön jelentette be, hogy rendkívüli közgyűlést hívott össze hétfő délutánra a kelenföldi buszgarázsba, miután Gulyás Gergely a kormányinfón arról beszélt, hogy a kormány elkötelezett Budapest működőképességének biztosításában, nyitottak a mentőcsomagra, de a kormány azt várja, hogy a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget.

A közgyűlésre benyújtott dokumentum szerint részben megerősítenének egy korábban, a közgyűlés által már megszavazott javaslatot, aminek lényege, hogy az Állami Számvevőszék egy jelentése szerint a főváros anyagi nehézségei részben „a költségvetési befizetési kötelezettségek növekedéséből” fakadnak, és hogy „a Fővárosi Önkormányzat likviditási nehézségei a 2025. évben oly mértékben súlyosbodtak, hogy a kifizetések teljesítése folyamatos kihívást jelent számára. Intézkedések hiányában a Fővárosi Önkormányzat a 2025. év IV. negyedévében fizetésképtelenné válhat, amelynek következtében a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet″.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ekkora választási csalás még nem volt Magyarországon, és még nincs vége

Ekkora választási csalás még nem volt Magyarországon, és még nincs vége

Harmadjára is időközi választást tartanak ma Tiszaburán.

Karácsony Gergely: „A város lelkét támadják”

Nem állítom, hogy mindig mindent tökéletesen csináltunk, de a nagy képlet az, hogy az Orbán-kormány az ellenzéki vezetésű főváros tönkretételén keresztül támadja az ellenzéket – mondja a budapesti főpolgármester.

Magyar Péter: „A Nyíregyházi Állatpark vezetője lett a helyi képviselőjelöltünk”

A jelöltállítás utáni első rendezvényét tartja a Tisza Párt szombat délután. 

Ezért hosszabbítják meg a nemzeti konzultáció kitöltésének határidejét

Nincs nagy meglepetés, a Tisza Párttal indokolják a határidő prolongálását. 

„A Moszkva-Nyíregyháza járattal érkeztem” – így kezdte fellépését Orbán Viktor (frissítve)

Gulyás Gergely beszéde után következik Orbán Viktor, akit ezútta la nyíregyházi televízió főszerkesztője kérdez a színpadon. 

Orbán Viktorék belecsaptak a lecsóba Nyíregyházán

Megkezdődött a Digitális Polgári Körök újabb „háborúellenes” gyűlése Nyíregyházán. Orbán Viktor egyenesen Moszkvából utazott a nyírség fővárosába. 

Nagy változás nézhet ki a nyugdíjasoknak

Amennyiben a válaztásokon figyelembe veszik az Országos Nyugdíjas Parlament pénteki ülésén elfogadott ajánlását, melyet a helyi nyugdíjas közösségre épülő 420 küldött alakított ki.

Ma jön az Orbán-Magyar mérkőzés második menete

Nyíregyházán folytatódik az Orbán–Magyar összecsapás. Azzal a kitétellel, hogy igazából nem csapnak össze, csak megint egy városban folytatják országjárásukat. 

A kormánynak mindent szabad, a Tiszának semmit?

A kormánynak mindent szabad, a Tiszának semmit?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az egyre durvább, más kifejezéssel: mélyebbre süllyedő választási küzdelemben a jelek szerint az a kormánypártok taktikája, hogy állítanak valamit politikai ellenfelükről, amit aztán az hiába cáfol az utolsó betűig, azzal már kész tényként kezelve kampányolnak. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Hosszabban osztják az elektromos autó támogatást

Hosszabban osztják az elektromos autó támogatást

Három hónappal meghosszabbították a vállalkozások számára elérhető 4 milliós támogatást.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168