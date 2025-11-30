Rendkívüli lépésre szánta el magát Karácsony Gergely

Megjelent a főváros honlapján Karácsony Gergely előterjesztése a hétfői rendkívüli közgyűlésre – vette észre a Magyar Hang a Telex szemléje szerint. A főpolgármester csütörtökön jelentette be, hogy rendkívüli közgyűlést hívott össze hétfő délutánra a kelenföldi buszgarázsba, miután Gulyás Gergely a kormányinfón arról beszélt, hogy a kormány elkötelezett Budapest működőképességének biztosításában, nyitottak a mentőcsomagra, de a kormány azt várja, hogy a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget.

A közgyűlésre benyújtott dokumentum szerint részben megerősítenének egy korábban, a közgyűlés által már megszavazott javaslatot, aminek lényege, hogy az Állami Számvevőszék egy jelentése szerint a főváros anyagi nehézségei részben „a költségvetési befizetési kötelezettségek növekedéséből” fakadnak, és hogy „a Fővárosi Önkormányzat likviditási nehézségei a 2025. évben oly mértékben súlyosbodtak, hogy a kifizetések teljesítése folyamatos kihívást jelent számára. Intézkedések hiányában a Fővárosi Önkormányzat a 2025. év IV. negyedévében fizetésképtelenné válhat, amelynek következtében a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet″.