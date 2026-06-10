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Rendkívüli parlamenti ülés jöhet az uniós pénzek miatt

mfor.hu

Jövő keddre rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte Forsthoffer Ágnes házelnöknél Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter öt törvényjavaslat megtárgyalása céljából, hogy azok elfogadása ne húzódjon az őszi ülésszakra.

Az indítvány szerint ezeket a javaslatokat tárgyalnák a rendkívüli ülésen:

  • az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról,
  • a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről,
  • a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről,
  • egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról és a
  • az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot. 

Mint látható, az utolsóként felsorolt javaslat elfogadásának esetleges csúszása a szigorú határidők miatt veszélyeztetné az uniós pénzek hazahozatalát – írja a 24.hu. 

A rendkívüli ülés megtartása a felsorolt önálló indítványok tárgyalása miatt szükséges. Az önálló indítványok megtárgyalásának az őszi ülésszakra történő halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné, illetve a döntések végrehajtásának kitolódása számos problémát okozhat a jogalkalmazásban – indokolt Ruff Bálint.

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