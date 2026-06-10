Rendkívüli parlamenti ülés jöhet az uniós pénzek miatt

Az indítvány szerint ezeket a javaslatokat tárgyalnák a rendkívüli ülésen:

az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról,

a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről,

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről,

egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról és a

az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot.

Mint látható, az utolsóként felsorolt javaslat elfogadásának esetleges csúszása a szigorú határidők miatt veszélyeztetné az uniós pénzek hazahozatalát – írja a 24.hu.

A rendkívüli ülés megtartása a felsorolt önálló indítványok tárgyalása miatt szükséges. Az önálló indítványok megtárgyalásának az őszi ülésszakra történő halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné, illetve a döntések végrehajtásának kitolódása számos problémát okozhat a jogalkalmazásban – indokolt Ruff Bálint.