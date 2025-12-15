1p
Közélet Gyermekvédelem

Rendkívüli parlamenti ülést tartanak a Szőlő utcai botrány miatt

mfor.hu

Szerdán este rendezik meg.

Tordai Bence Facebook-oldalán jelentette be, hogy kezdeményezésükre összehívták a parlament rendkívüli ülését, szerdán este hat órától a következő javaslatokat tárgyalja az Országgyűlés:

  • A Szőlő utcai javítóintézetben elkövetett bűncselekmény-sorozat és rendszerszintű bántalmazások hátterét és kormányzati felelőseit feltáró eseti bizottság létrehozásáról;
  • A Szőlő utcai javítóintézetben történt gyermekbántalmazások kapcsán felmerülő kormányzati felelősség megállapításáról.

A két határozati javaslatot Jámbor András, Tordai Bence és Szabó Tímea nyújtották be december 10-én.

A migrációs ítélet ügyében.

