Itt van Orbán Viktor bejelentése: Magyarországra költözik a BYD – ez hangzott el a rendkívüli sajtótájékoztatón

Az, hogy a BYD nemcsak a gyárát, hanem a fejlesztési központját is Magyarországra hozza, azt mutatja, hogy a terv működik. A miniszterelnök felsorolt több hasonlóan döntő másik céget is, de szavai szerint a BYD döntése által minőségi ugrás történt, a központ diplomás embereknek ad majd munkát, rengeteg új állást megnyitva magasan képzett dolgozóknak.

ahhoz, hogy a magyar gazdaság elérje a céljait, Kínával is tartani kell a kapcsolatot.

A miniszterelnök most a kínai és magyar gazdasági kapcsolatok történetéről beszél, hangsúlyozta,

hoztunk egy stratégiai döntést, a magyar iparnak be kell kapcsolódnia az elektromobilitásba.

Orbán Viktor szerint a mostani bejelentés megmutatta, hogy a jövő autóit is Magyarországon fogják gyártani, alkalmazkodni kell az új trendekhez. Mint mondta:

A cégvezér úgy fogalmazott, hogy megtisztelőnek tartja, hogy Magyarországon járhat a BYD európai központjának bejelentésének alkalmából, és köszönetet mondott a magyar és a kínai kormánynak is, majd elsorolta a BYD működésének fontosabb adatait.

A BYD-bejelentésére lassan 40 perce várakozunk a rendkívüli késés miatt.

Wang Chuanfu nem először van Magyarországon, 2023 szeptemberében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel találkozott, míg Orbán Viktor Kínában is találkozott már az üzletemberrel.

Azt előre tudni lehetett, hogy komoly bejelentés készül, ezt ugyanis Orbán Viktor Facebook-oldalán is beharangozta, posztjában úgy fogalmazott, hogy a „jövő autóit Magyarországon gyártják.”

