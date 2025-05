Rendkívüli ülést hívott össze Orbán Viktor szombaton, ez lett belőle

A kormány által ukrán energiafenyegetésnek nevezett ügy miatt hívott össze szombaton rendkívüli gazdasági egyeztetést Orbán Viktor miniszterelnök. A megbeszélés után a kormányfő a facebookos videóval jelentkezett, amelyben közölte, hogy Magyarországnak 800 milliárd forintos többlekiadásra kell készülnie, ha Ukrajna elzárná a gázcsapot.

Kapcsolódó cikk Megint ellopta a show-t Magyar Péter Orbán Viktortól Kit képvisel Magyar Péter? Összecsaptunk!

Amennyiben ez valóban megtörténne, akkor a miniszterelnök állítása szerint egy 7 ezer forintos villanyszámla 14 ezerre drágulhatna. Egy 16 ezres gázszámla pedig 54 ezer forintba kerülhetne. Azt is elmondta, hogy a kormány ezt nem szeretné.

Orbán Viktor a gázszámlákról is beszélt

Fotó: Depositphotos

A bejelentés után a Telex írt arról, hogy Orbán Viktor már egy januári videójában is felhozta, hogy szerinte az ukránok „nem engedik, hogy átjöjjön a gáz Oroszországból Magyarországra”. Azt követően a lap szerint kiderült, hogy az ukrán gáztranzit nem Ukrajna egyoldalú döntése miatt állt le, hanem azért, mert se az oroszoknak, se az ukránoknak nem igazán állt érdekében megújítani a 2024. december 31-én lejárt gáztranzit-szerződést.A miniszterelnök mostani állításairól egy, a hazai és régiós olaj- és gázpiacot jól ismerő elemző nyilatkozott név nélkül.

Bár Orbán most kifejezetten a gázszállításról beszélt, a névtelenséget kérő szakértő szerint érdemes mind az olaj-, mind a gázszállításról külön-külön beszélni, és megnézni, mennyire lenne helyettesíthető az orosz olaj és gáz. Az előbbinél a Mol jelenleg eléggé rá van utalva Oroszországra mind hálózat, mind forrás szempontjából. Hernádi Zsolt Mol-vezér, éppen a napokban beszélt arról, hogy éves szinten akár 200 milliárd forintos többletkiadást is jelenthetne, ha Magyarország teljesen leválna az orosz kőolajról. Emellett a leváláshoz valószínűleg új vezetékrendszerre is szüksége lenne a Molnak, ami egy egyszeri, de nagyságrendileg több százmilliárd forintos beruházást jelentene a cégnek. Az elemző szerint azonban fontos kiemelni, hogy ez elsősorban a Molnak, és annak részvényeseinek lenne rossz, hiszen ekkora összeget nem tudnának egy az egyben áthárítani a fogyasztókra. A benzinpiacon verseny van, így ha a Mol túlságosan felülárazná az általa kínált üzemanyagot, akkor a többi versenytárs jobb helyzetbe kerülne. Földgáz esetében sokkal jobb az ország helyzete, a szakértő szerint elég jól ki vannak építve a kapacitások ahhoz, hogy az oroszok nélkül is biztosított legyen Magyarország gázellátása, méghozzá nem annyival drágábban, mint amit Orbán bemondott.