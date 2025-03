Rendkívülli rangot kapott a 4iG-vezér

A 4iG Csoport az elmúlt öt évben tudatosan valósította meg azt a növekedési stratégiát, amelynek eredményeként a vállalatcsoport a nemzetközi piacra lépett. Számos hazai és nemzetközi akvizíció követően a 4iG nemcsak Magyarországon, hanem a Nyugat-Balkánon is jelentős üzleti szereplővé vált. A cégcsoport legjelentősebb akvizíciója, a Vodafone Magyarország 2023-as felvásárlása a 4iG-t a hazai távközlési szektor egyik legnagyobb szereplőjévé tette. Stratégiai partnerséget kötött a német Rheinmetall hadiipari óriással, amely 25%-os részvénycsomagot vásárolt a 4iG-ben. A világ egyik vezető hadiipari vállalatának bevonása a hazai infokommunikációs szektorba, valamint a Nyugat Balkán országaiban sikeresen lezárt akvizíciók, továbbá az amerikai és globális űripari és technológiai vállalatokkal kialakított partneri együttműködések nemzetközi szintre emelte az általa irányított cégcsoportot.

Az üzletember 2018-ban vette át a 4iG Nyrt. irányítását, majd néhány év alatt a vállalat főrészvényesévé is vált. A 4iG Csoport Jászai Gellért vezetése alatt a magyar infokommunikációs és távközlési piac egyik legjelentősebb szereplőjévé növekedett. A vállalatcsoport integrált információtechnológiai és távközlési szolgáltatásokat nyújt Magyarországon és a nyugat-balkáni régióban, emellett aktív szereplője az űr- és védelmi iparnak, valamint a technológiai szektornak.

Jászai Gellért a 4iG többségi tulajdonosa és elnöke, a magyar üzleti élet meghatározó szereplője, jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a nemzetközi és hazai tőkebefektetések területén, valamint a távközlés és az infokommunikációs szektorban. Az ötven esztendős szakember karrierjét a 2000-es években kezdte az ingatlanfejlesztés, a turizmus és kockázati tőkebefektetések területén, később szerepet vállalt a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalatok transzformációjában és reorganizálásában is.

