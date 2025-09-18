Rendőrök csengettek Ruszin-Szendi Romulusznál, el is vittek valamit

"Ma kora reggel két rendőr csengetett az otthonomban.
Elmondták, hogy eljárást indítottak ellenem és egy határozatot mutattak fel, miszerint le kell foglalniuk az engedéllyel tartott fegyveremet"
- írja csütörtök délelőtti posztjában Ruszin-Szendi Romulusz, volt vezérkari főnök, aki jelenleg a Tisza Párt honvédelmi szakértőjeként szerepel a médiában.
Mint írja,
„semmilyen jogszabályt nem sértettem, a szükséges engedéllyel rendelkezem és semmilyen takargatnivalóm nincs”,
a fegyvert pedig átadta a rendőröknek.
Ruszin-Szendit néhány napja maga a miniszterelnök vádolta meg azzal egy felvétel alapján, hogy fegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumot. Az ügy a szerdai Kormányinfó témái között is szerepelt.