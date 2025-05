Reped a kormányoldal: fideszes önkormányzatot jelentett fel a KDNP-s alpolgármester

Kalotay Kristóf ugyanakkor alig fél év elteltével olyan mértékben került szembe a polgármesterrel és csapatával, hogy távozásával egyidőben fel is jelentette az önkormányzatot a nyomozó ügyészségen.

A kereszténydemokraták sümegi titkárát a tavalyi választás után emelte be Végh László fideszes polgármester maga mellé külsős alpolgármesternek.

A KDNP-s politikus lemondását azzal indokolta közösségi oldalán, hogy „az elmúlt időszakban, különösképpen ezen a héten olyan események történtek a hivatalban, amelyekkel nem tudok azonosulni”, írja a 24.hu. Számára a köz szolgálata „nem csupán pozíció, hanem felelősség” is, ezért „nem tud, és nem is akar átlépni egy bizonyos erkölcsi határvonalat”.

