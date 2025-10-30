3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet DK Fidesz Magyar Kétfarkú Kutyapárt Tisza Párt

Republikon: októberben Magyar Péterék vannak nyeregben

mfor.hu

Októberben 6 százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz-KDNP előtt a teljes népességben, 30 százalék szavazna Magyar Péter pártjára. A pártválasztók körében 2 százalékpontot erősödött a Tisza, így az előnye a kormánypártokkal szemben immár 8 százalékpont, az állás 43-35.

A biztos szavazó pártválasztók 44 százaléka szavazna a Tiszára, 34 százalékuk a Fideszre, így a Tisza 10 százalékponttal vezet, 2 százalékponttal növelve előnyét szeptember óta. Mindezen változások hibahatáron belüliek. Az adatfelvétel az október 23-i felvonulások előtt zárult, azok hatása még nem érződhet az adatokon. Eddig úgy tűnik, az ősz folyamán Magyar Péterék vannak nyeregben, hiába sikerült a Fidesznek megvetnie a lábát a nyáron, a Tisza hosszú hónapok óta tartja előnyét – írja a Republikon Intézet októberi felmérésében.

Pillanatfelvétel, Magyar Péter Orbán Viktor papírbábjával kampányol
Pillanatfelvétel, Magyar Péter Orbán Viktor papírbábjával kampányol
Fotó: Facebook/Péter Magyar

A három követő

A Mi Hazánk továbbra is a harmadik legerősebb párt, a támogatottsága azonban hibahatáron belül csökkent októberben, a teljes népesség 5, a pártválasztók 6, a biztos szavazó pártválasztók 7 százaléka szavazna a pártra.

A Kutyapárt hibahatáron belül erősödött a hónapban, így a teljes népesség és a pártválasztók körében osztozik a dobogós helyen a Mi Hazánkkal, 5, illetve 6 százalék a támogatottsága. A biztos szavazó pártválasztók 6 százaléka szavazna az MKKP-ra októberben, így jelenleg befutó helyen van, bár a küszöbön táncol.

A DK támogatottsága nem változott októberben, a teljes népesség 4, a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók 5-5 százaléka szavazna a pártra, parlamentbe jutásuk jelenleg kérdéses.

Kisebb pártok

A kisebb pártok támogatottságában nem állt be lényegi változás. A Momentum és az LMP nem indulnak a 2026-os választáson, ezért októberben már nem mértük a támogatottságukat.

A válaszadók 1-3 százaléka szavazna egyéb pártokra. A biztos szavazók aránya 6 százalékponttal csökkent októberben, a biztos távolmaradók aránya 4 százalékponttal növekedett. A bizonytalanok aránya ismét tovább növekedett, 2 százalékponttal 31 százalékra.

Könyörtelen kampány

A könyörtelen kampány elbizonytalanítja a választókat. A kormánypártok újabb offenzívát indítottak Magyar Péter ellen a közösségi médiában, amely elveheti egyes, kevésbé elhivatott Tisza szavazók választási kedvét, ugyanakkor a Fidesz-KDNP minden eddiginél gátlástalanabb kommunikációs stratégiája a saját peremszavazóikat is bizonytalanná teheti. Korai lenne megítélni a Fidesz-KDNP durvulása milyen irányban hat a pártpreferenciákra, az előző két hónap alatt a Tisza bázisa bizonyult stabilabbnak, de most jön csak a kampány java, és már most látjuk, hogy a választópolgárok szemmel látható része kényelmetlenül érzi magát a jelenlegi, durvuló közhangulatban.

Ha a Kutyapárt meg tudna maradni az 5 százalékos álomhatár felett a következő hónapokban, a párt megbirkózhatna az elvesztegetett szavazat mítoszával, ami alakulása óta kísérti a pártot, és versenybe szállhatna a Mi Hazánkkal, amely hónapok óta őrzi dobogós helyét.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Kereskedelmi Szövetség nagyon meglepődött

A Kereskedelmi Szövetség nagyon meglepődött

Az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt kiterjesztette azt új termékekre is.

Vitézy Dávid élne az egy százalékkal

Vitézy Dávid élne az egy százalékkal

Ha a Sziget végül nem valósul meg, Budapest kulturálisan és gazdaságilag is szegényebb lesz. A mai közgyűlési döntésekkel ehhez a kimenethez drámaian közelebb kerültünk. Ezzel együtt nem temetném még a Szigetet: jövő nyárra a közterület-használati szerződés még él, a remény nem veszett el teljesen, hogy még valamilyen megoldást keressünk – írja Facebook bejegyzésében A Podmaniczky mozgalom vezetője.

Ennek lőttek! – Budapest korlátozza a szilveszteri tűzijátékozást

Ennek lőttek! – Budapest korlátozza a szilveszteri tűzijátékozást

A Fővárosi Közgyűlés szerdán rendeletet alkotott a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök felhasználásáról korlátozva ezzel a szilveszteri tűzijátékozási lehetőségeket.

Február végéig még biztosan marad az árrésstop – Kormányinfó percről percre

A megszokotthoz képest kifejezetten korán, csütörtök reggel nyolc órára hívta össze a sajtót a szerkesztőségünkbe is megérkező meghívó, azaz a vártnak megfelelően valóban nem maradtunk Kormányinfó nélkül a héten. 

Karácsony Gergely és Vitézy Dávid együtt nyert a fonódó villamosokért

Karácsony Gergely és Vitézy Dávid együtt nyert a fonódó villamosokért

A budai fonódó villamoshálózat harmadik ütemének, vagyis a Budafoki út-Dombóvári út csomópont és a Savoya Park között a Budafoki út hosszában kiépítendő villamosvonal megvalósulásának szükségességét mondta ki a Fővárosi Közgyűlés szerdán.

Így bukott el a Sziget fesztivál megmentése

Így bukott el a Sziget fesztivál megmentése

A Fővárosi Közgyűlés leszavazta az a javaslatot, hogy a főváros megállapodjon a fesztivál új szervezőivel tíz évre, három évre haladékot biztosítva a területhasználati díj megfizetésére.

Kiderült, mikor találkozik Orbán Viktor és Donald Trump

November eleji időpontot tűztek ki.

Közösen venné fel a harcot Magyar Péter az ellenzékkel

Magyar Péter közös kiállásra szólítja fel az ellenzéki pártokat „az orbáni hamisítás” ellen

Jelentős leállás jön az Ügyfélkapunál

A belépés DÁP-azonosítással nem lesz elérhető, és több szolgáltatásnál lassulásra lehet számítani. A NAV határidőket is módosít.

Megvan Varga Judit új tisztsége

A Nemzeti Mentál Pajzsnál tér vissza a volt igazságügyi miniszter. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168