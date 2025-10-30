Republikon: októberben Magyar Péterék vannak nyeregben

A biztos szavazó pártválasztók 44 százaléka szavazna a Tiszára, 34 százalékuk a Fideszre, így a Tisza 10 százalékponttal vezet, 2 százalékponttal növelve előnyét szeptember óta. Mindezen változások hibahatáron belüliek. Az adatfelvétel az október 23-i felvonulások előtt zárult, azok hatása még nem érződhet az adatokon. Eddig úgy tűnik, az ősz folyamán Magyar Péterék vannak nyeregben, hiába sikerült a Fidesznek megvetnie a lábát a nyáron, a Tisza hosszú hónapok óta tartja előnyét – írja a Republikon Intézet októberi felmérésében.

Pillanatfelvétel, Magyar Péter Orbán Viktor papírbábjával kampányol

Fotó: Facebook/Péter Magyar

A három követő

A Mi Hazánk továbbra is a harmadik legerősebb párt, a támogatottsága azonban hibahatáron belül csökkent októberben, a teljes népesség 5, a pártválasztók 6, a biztos szavazó pártválasztók 7 százaléka szavazna a pártra.

A Kutyapárt hibahatáron belül erősödött a hónapban, így a teljes népesség és a pártválasztók körében osztozik a dobogós helyen a Mi Hazánkkal, 5, illetve 6 százalék a támogatottsága. A biztos szavazó pártválasztók 6 százaléka szavazna az MKKP-ra októberben, így jelenleg befutó helyen van, bár a küszöbön táncol.

A DK támogatottsága nem változott októberben, a teljes népesség 4, a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók 5-5 százaléka szavazna a pártra, parlamentbe jutásuk jelenleg kérdéses.

Kisebb pártok

A kisebb pártok támogatottságában nem állt be lényegi változás. A Momentum és az LMP nem indulnak a 2026-os választáson, ezért októberben már nem mértük a támogatottságukat.

A válaszadók 1-3 százaléka szavazna egyéb pártokra. A biztos szavazók aránya 6 százalékponttal csökkent októberben, a biztos távolmaradók aránya 4 százalékponttal növekedett. A bizonytalanok aránya ismét tovább növekedett, 2 százalékponttal 31 százalékra.

Könyörtelen kampány

A könyörtelen kampány elbizonytalanítja a választókat. A kormánypártok újabb offenzívát indítottak Magyar Péter ellen a közösségi médiában, amely elveheti egyes, kevésbé elhivatott Tisza szavazók választási kedvét, ugyanakkor a Fidesz-KDNP minden eddiginél gátlástalanabb kommunikációs stratégiája a saját peremszavazóikat is bizonytalanná teheti. Korai lenne megítélni a Fidesz-KDNP durvulása milyen irányban hat a pártpreferenciákra, az előző két hónap alatt a Tisza bázisa bizonyult stabilabbnak, de most jön csak a kampány java, és már most látjuk, hogy a választópolgárok szemmel látható része kényelmetlenül érzi magát a jelenlegi, durvuló közhangulatban.

Ha a Kutyapárt meg tudna maradni az 5 százalékos álomhatár felett a következő hónapokban, a párt megbirkózhatna az elvesztegetett szavazat mítoszával, ami alakulása óta kísérti a pártot, és versenybe szállhatna a Mi Hazánkkal, amely hónapok óta őrzi dobogós helyét.