Republikon-kutatás: kiszolgálja a kormányt a köztévé híradója

A közszolgálati média működésének demokratikus kontrollja, átláthatósága és pártatlansága kulcsfontosságú a szabad nyilvánosság és a választópolgárok megalapozott döntéshozatala szempontjából – áll a Republikon Intézet és a Connect Europe közös monitoringjelentésének elején.

Az egyéves projekt első féléves jelentése, a 2025. február–júliusi időszakra vonatkozóan arra tett kísérletet, hogy adatokkal alátámasztva értékelje a közmédia hírszolgáltatásának kiegyensúlyozottságát, különösen az M1 este fél nyolckor kezdődő esti híradójának esetében.

A vizsgálat során az intézet naponta elemezte a híradó teljes tartalmát, értékelve többek között a politikusok képernyőidejét, említésük gyakoriságát és kontextusát, a hírek narratív keretezését, a megszólaltatott forrásokat, valamint a kulcsfontosságú politikai témák (például migráció, háború, gazdaság) jelenlétét és keretezését.

A kutatás szerint jelentősek a közszolgálati hiányosságok a közmédiánál

Fotó: Depositphotos

Kormányzati kommunikáció

A hat hónapos periódusban egyértelműen kirajzolódott, hogy a híradó elsősorban a kormányzati kommunikáció szempontjait követi. A kormánypárti politikusok pozitív kontextusban, domináns képernyőidővel jelennek meg, míg az ellenzéki szereplők döntően semleges vagy negatív megjelenítést kapnak. A Tisza Párt politikusait – különösen Magyar Pétert – rendkívül gyakran említi a híradó, jellemzően lejárató, botrányközpontú kontextusban. A negatív ábrázolás nemcsak a szóhasználatban, hanem az őket körülvevő tematikai és képi környezetben is tetten érhető.

A híradóban megszólaltatott szereplők túlnyomó többsége kormánypárti politikus vagy hozzájuk köthető szakértő, miközben ellenzéki politikusok aránya alacsony, és független szakértői vélemények csak marginálisan jelennek meg, ráadásul általában nem közéleti kérdésekben. A hivatkozott sajtóorgánumok körében szintén túlsúlyban vannak a kormányközeli médiumok, míg a független vagy kritikus médiumokból származó információkat ritkán és inkább cáfoló kontextusban mutatja be a híradó.

A különböző kulcsszavak (például „migráció”, „háború”, „béke”, „szankciók”, „Soros”) használatának gyakorisága és kontextusa alapján az is megállapítható, hogy az M1 híradója szoros szimbiózisban működik a kormány aktuális politikai napirendjével.

A vizsgált időszakban fokozatos elmozdulás figyelhető meg a külpolitikai témákról a belpolitikai szereplők és ügyek irányába, ami összhangban van a Fidesz kommunikációs stratégiájával. A jelentés összefoglalójában végül kiemelték: