Republikon: Magyar Péter népszerűsége több, mint duplája Orbán Viktorénak

A Republikon Intézet közzétette legújabb, politikusok népszerűségét vizsgáló felmérését. A reprezentatív, október 16. és 22. között készített kutatás főbb megállapításai:

• Magyar Péterről kétszer annyi válaszadónak van pozitív véleménye, mint a miniszterelnökről: míg Orbán Viktort a válaszadók 23 százaléka kedveli, addig Magyar Pétert a teljes népesség 50 százaléka, vagyis fele kedveli, ami jócskán túlmutat a Tisza Párt támogatottságán.

• A bizonytalanok körében nagyon magas Orbán Viktor elutasítottsága, ötből négy pártnélküli szavazó negatív véleménnyel van a miniszterelnökről, miközben Magyar Pétert 59 százalékuk kedveli és mindössze 22 százalékuk utasítja el.

• A Fidesz részéről nem látszik célravezető politikai stratégiának sem Lázár János szerepléseire, sem Varga Judit visszatérésére építeni: a két politikus népszerűségi adatai lesújtóak, a teljes népesség mindössze 12 százaléka kedveli őket.

• Dobrev Klára és Toroczkai László ugyan népszerűbbek a pártjaiknál, de a népesség egészét tekintve népszerűtlenek.

• Kovács Gergely szintén lényegesen népszerűbb a Kutyapártnál, és a teljes népesség egészét nézve is többségben vannak a támogatói, viszont a neve jóval kevésbé ismert, mint a többieké.

• Karácsony Gergely és Hadházy Ákos a legnépszerűbb politikusok a vizsgáltak közül. Karácsonyt a teljes népesség 55 százaléka, Hadházyt 58 százaléka kedveli.