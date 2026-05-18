Republikon: Orbán Viktort a teljes népesség abszolút többsége nem kedveli

A 2026-os választási kampány a miniszterelnök-jelöltek harca volt, a választók valójában Magyar Péterről és Orbán Viktorról mondtak ítéletet április 12-én, írja a Republikon Intézet. A pártpreferenciák változásával egyidőben vizsgálták a két pártelnök népszerűségét. A friss felmérés szerint kétszer annyian kedvelik a kormányfőt, mint a Fidesz-elnökét.

A megkérdezettek abszolút többsége kedveli Magyar Pétert, a népesség egyharmada (34 százalék) nagyon, további egynegyede (24 százalék) inkább. A Magyart nem kedvelők aránya összesen 25 százalék. Orbán Viktort a választókorúak fele (49 százalék) egyáltalán, 11 százaléka inkább nem kedveli. A volt kormányfőről összesen 29 százalék nyilatkozott pozitívan.

A Tisza-szavazók 88 százaléka kedveli elnökét, 52 százalék nagyon, 36 inkább. A fideszesek 81 százaléka elutasítja Magyar Pétert, de a tiszások véleménye még rosszabb Orbán Viktorról, 75 százalék egyáltalán nem, 14 százalék inkább nem kedveli a volt miniszterelnököt. A Fidesz-szavazók 71 százaléka nagyon, 20 százaléka inkább kedveli a jelenlegi pártelnököt.