Repülőtéri dolgozók lophatták el a kecskeméti MIG-29-esek alkatrészeit

A kecskeméti katonai repülőtéren dolgozók lophatták el az ott tárolt MIG-29-es repülők berendezéseit – tudta meg a Blikk. A darabonként legalább 150 kilogrammos elemek kiemeléséhez három emberre és egy figyelőre lehetett szükség.

A MIG-29-es gépeket 2010-ben kivonták a szolgálatból, már nem repülőképesek. A lokátor-alkatrészeik azonban értékesek, ezeket vitték el a tolvajok a Magyar Honvédség egyik legfontosabb harcászati bázisáról. A Blikk úgy tudja, híradókészülékek, harcászati és fegyveralkatrészek, pilótaruhák is eltűntek a repülőtér területéről.

A repülőgépek tárolási helyén nincs biztonsági kamera, ráadásul azt is tudni kell, hogyan nyúljanak a berendezésekhez, hogyan szereljék szét és hogyan távolítsák el a speciális géptestből. Ez mind arra utal, hogy belsősök állhatnak az ügy mögött – mondta a lap forrása. Később a repülőtér drótkerítésén lyukakat találtak, de az eszközök súlya miatt nem valószínű, hogy azokat a kerítésen vágott lyukakon vitték ki: egyszerűen kihajtottak egy járművel. A Magyar Honvédség ennek ellenére megerősítette az érintett kerítésszakaszt, és mindkét oldalán drótakadályt állított fel.

A Honvédelmi Minisztérium és a rendőrség vizsgálja az ügyet, de a Blikk kérdéseire nem erősítették meg, hogy a repülőtér dolgozói voltak-e az elkövetők.